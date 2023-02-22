京东方：LCD 产品将有机会迎来量价齐升

IT之家 2 月 22 日消息，根据京东方今日披露的投资者关系活动记录，京东方 A 近日在机构调研时表示，2022 年，受多方面影响，全球经济增长乏力，消费持续疲软，消费电子终端品牌客户受影响尤为突出，半导体显示行业延续了 2021 年下半年的下行趋势，全年行业表现持续下行。目前行业整体稼动率依旧处于低位，叠加目前低库存态势，涨价诉求强烈，LCD 产品将有机会迎来量价齐升。

京东方指出，市场份额方面，LCD IT 类产品市场份额的集中度较高，公司凭借良好的产品、技术实力，在 LCD IT 领域已经取得领先优势。下游客户需求方面，LCD IT 类产品下游品牌相对集中，并且在产品定位上划分相对清晰，尤其是随着电竞等高端 IT 显示产品的渗透率逐渐提升，公司的高刷新率、超高清、超宽、曲面等产品，能够呈现极致绚丽的画面，满足客户的多样化需求。

IT之家从京东方官方获悉，京东方目前拥有 6 条 8.X 代线，8.X 代线具有灵活的产品结构调整能力和效率优势，可以覆盖从 MBL 到 TV 全尺寸段产品，且主要对应 IT 类产品。京东方称不同的 8.X 代线根据其技术、产线特点，侧重有所不同，在集团范围内持续优化产品结构，提升产品的盈利性。

京东方表示，面对市场竞争，公司将充分发挥先行者优势，构筑技术壁垒；依托良好的客户关系，与战略客户加强其深度合作；凭借丰富的产线产品组合优势，面对多变的市场环境，灵活调配产能，充分发挥竞争优势。