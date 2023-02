京东方：LCD 产品将有机会迎来量价齐升

IT之家 2 月 22 日消息,根据京东方今日披露的投资者关系活动记录,京东方 A 近日在机构调研时表示,2022 年,受多方面影响,全球经济增长乏力,消费持续疲软,消费电子终端品牌客户受影响尤为突出,半导体显示行业延续了 2021 年下半年的下行趋势,全年行业表现持续下行。目前行业整体稼动率依旧处于低位,叠加目前低库存态势,涨价诉求强烈,LCD 产品将有机会迎来量价齐升。

京东方指出,市场份额方面,LCD IT 类产品市场份额的集中度较高,公司凭借良好的产品、技术实力,在 LCD IT 领域已经取得领先优势。下游客户需求方面,LCD IT 类产品下游品牌相对集中,并且在产品定位上划分相对清晰,尤其是随着电竞等高端 IT 显示产品的渗透率逐渐提升,公司的高刷新率、超高清、超宽、曲面等产品,能够呈现极致绚丽的画面,满足客户的多样化需求。

IT之家从京东方官方获悉,京东方目前拥有 6 条 8.X 代线,8.X 代线具有灵活的产品结构调整能力和效率优势,可以覆盖从 MBL 到 TV 全尺寸段产品,且主要对应 IT 类产品。京东方称不同的 8.X 代线根据其技术、产线特点,侧重有所不同,在集团范围内持续优化产品结构,提升产品的盈利性。

京东方表示,面对市场竞争,公司将充分发挥先行者优势,构筑技术壁垒;依托良好的客户关系,与战略客户加强其深度合作;凭借丰富的产线产品组合优势,面对多变的市场环境,灵活调配产能,充分发挥竞争优势。