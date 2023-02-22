魅族 20 系列预热：系统稳定性提升 10 倍，快省稳优化专项投入超 1 亿

IT之家 2 月 22 日消息，继昨天宣布魅族 20 系列开启 1 元超前预订，预订后可享 36 个月超长质保等 7 大权益之后，今天官方再次对新机进行预热。

魅族称，“魅族 20 系列搭载快省稳优化专项投入超 1 亿，系统稳定性火箭式提升 10 倍。”根据官方此前公布的信息，魅族 20 系列将首发搭载新一代无界生态系统 Flyme 10，魅族此前曾表示，围绕“无界”概念，致力于打造多终端、全场景、沉浸式融合体验，为众多用户带来更好的品质享受。

值得一提的是，魅族淘宝店铺昨天疑似放错图片，曝光了魅族 20 系列的部分外观，能够看到新机采用居中打孔直屏和直角边框设计，魅族科技 CMO 万志强在微博表示新机四边几乎等宽。

此外值得一提的是，魅族 20 系列无界超前订 26 小时突破 15 万预订单，预订后可享 36 个月超长质保等 7 大权益。

IT之家综合魅族官方公布的信息，魅族 20 系列手机全系采用柔性直屏，搭载全新超声波指纹 2.0，支持 0.075s 疾速湿手解锁，采用骁龙 8 Gen 2 芯片，智能思维引擎从“OneMind 888+”升级到“OneMind 10.0”，配备 LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存，并且将首发搭载新一代无界生态系统 Flyme 10，同时搭载 13 根电竞级高能天线。

根据博主 @数码闲聊站 此前的爆料，魅族 20 系列将于 3 月发布。