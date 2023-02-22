Bethesda 宣布 3 月 21 日推出《毁灭战士》衍生手游《Mighty Doom》

IT之家 2 月 22 日消息，游戏开发商 B 社（Bethesda）今天宣布，将于 3 月 21 日在谷歌 Play Store 和苹果 App Store 平台上推出《毁灭战士》（DOOM）衍生移动射击手游《Mighty Doom》。

手游官网：https://bethesda.net/en-US/game/mightydoom

Google Play 链接：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bethsoft.ubu&hl=zh&gl=US

B 社在几年前就开始开发这款游戏，首个公开测试版于 2021 年 4 月 12 日在加拿大和新西兰的 Android 设备上发布。IT之家查询 DOOM Wiki 页面，发现这款手游初期玩家反馈并不好，他们批评这款游戏为“氪金游戏”（cash-grab）。

官方游戏介绍如下：

在 Mighty DOOM 中射穿迷你恶魔大军。这款单触式、自上而下的射击游戏设置在动画《DOOM》世界中，当您从地狱的炽热深处撕裂和撕裂恶魔大军时，您将置身于战斗的中心。

在这款自上而下的街机动作游戏中，进入标志性的《DOOM》世界的迷你版本。通过数百个令人兴奋的关卡，一路狂奔，变得强大。升级时与具有挑战性的首领战斗，获得强大的技能，掠夺新装备并升级传奇枪支。