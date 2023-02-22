AI 制造的“赛博 COSER”，能取代真人地位吗

在过去的一段时间里，曾经红极一时的 AI 绘画似乎有些淡出了大家的视野。

这倒不是说 AI 的能力不足，相反，人们好像已经对 AI 生成的图片产生了某种程度上的 PTSD，当人工智能的浪潮袭来，那些有如魔法般的先进科技已经不再令人震惊，谁都知道 AI 能画得很好，与其对着发丝级别的失误抠细节，还不如欣赏这些“人工智障”的翻车集锦来得有趣。

玩归玩闹归闹，AI 可从没跟人类开玩笑。

2 月 15 日，国产二次元手游《白夜极光》因疑似使用 AI 绘图宣传图被推上微博热搜，一时之间，画圈人人自危，尽管“禁止使用 AI”仍是这个圈子里默认的规矩，但在可以预见的未来，出现在消费者面前的由人工智能生成的图片恐怕只会越来越多，“画师下岗论”或许也不再是空谈。

与此同时，在另一条无人注意的赛道上，AI 又一次弯道超车，走上了谁都未曾设想过的道路：这些像模像样的 COSER 图片，皆由 AI 自动生成。诞生自二次元的赛博 COSER，开始挤占三次元 COSER 的生存空间。

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自 AI 绘画大范围普及开始，写实风格的人物本就是 AI 的发力重点之一。

在这项新兴技术崭露头角的初级阶段，人们普遍聚焦于 AI 最擅长的风景美术，宏大的建筑、广阔的空间是 AI 的拿手好戏，相比之下，无法参透人体构成的 AI 在这段时间产出了不少滑稽的怪图，给大家留下了“AI 不会画人”的刻板印象。

当然，大家都清楚，推动科技进步的要因有二，分别是懒和涩。

既然 AI 的出现下放了门槛，在一定程度上满足了傻瓜式绘画，那么接下来，涩涩必然是 AI 今后的必修功课。去年 9 月左右，在最原始的生理欲望驱动之下，海外一群志同道合的网友组建了属于他们的社区，开始刻苦钻研如何让 AI 在理解人类 XP 的同时，画出真人质感的图片。

就结果而言，当其他人还拿着 AI 画些简单的花花鸟鸟之时，他们产出的成果已经能动摇成人内容从业者的信心。今年 1 月，一组写实风格的 AI 图片在推特上意外爆火，许多路人高呼这是他们此前从未见识过的高质量 AI 涩图，不过根据相关用户的回复来看，相同水准的涩图在他们的社区里堆积如山。

AI 能以如此细腻的笔触将写实风格的人物绘制出来这件事，的确是吓着了不少人。这些天，包括华盛顿邮报在内的多家媒体纷纷发表自己的观点，科技进步与人伦道德之间的冲突成了最大的看点，AI 究竟能否全方位取代成人内容创作者也成了大家津津乐道的话题。

然而以上内容其实都不是重点，因为这个重磅炸弹级别的话题，在国内倒是没什么讨论度。

我们当然能为此事套上名为“东西方审美差异”的理由 —— 毕竟审美差异确实客观存在 —— 但更关键的原因，恐怕还是国内 AI 绘画圈的喜好问题，这边的内容取向简单直白三个字：二次元。

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前些年，互联网上流传过这么一个段子：在 Github 上使用二次元头像的程序员，基本上都是中国人。

国内程序员是不是人均二次元还有待考证，但至少在 AI 绘画的领域，二次元人群确实是无法忽视的受众群体。

从去年 AI 作画传入国内开始，这个圈子里产出的图片大都以二次元风格为主，在目前国内的 AI 绘画主流讨论平台贴吧里，每天都有一大群人试图借用 AI 之力把从网上找来的怪图画成心中的美少女，而且大多数时候，AI 跑出来的效果都还挺像回事的。

尽管离真伪难辨还有些距离，不过日益精进的 AI 总能超出所有人的预期。今年 1 月，在全世界二次元爱好者的共同努力之下，Lora 模型应运而生，朝着大家心中理想的二次元又近了一步。

Lora 模型是众多 AI 训练模型之一，简单来说就是更加风格化、标签化的模型，用户可以集中训练某个动作、场景、角色，甚至是服饰上的细节。在 Lora 模型的加持下，提取角色特征变得轻而易举，将幻想中的二次元角色带入三次元的世界也不是不可能。

据说原型是《艾尔登法环》的角色菈妮

只是很遗憾，早期 Lora 模型虽能轻松生成二次元角色，但由 AI 跑出来的三次元人物在大家眼中总有股莫名的违和感，明明具备了关键的角色特征，可给人的观感就是有些不太对劲。

这其实也很好理解，并非脸模不好看，只是单纯不符合国人的审美。从较为流行的“欧美脸”之中挑选几张单独拿出来看，想必没有人会觉得难看，只是从感性出发，国人的口味显然更偏向于东方风格。

如此一来，亚洲风格的模型，自然便成了大家的下一个课题。2 月初，基于亚裔脸模的 AI 模型 ChilloutMix（下图左）终于得以问世，而在此基础之上，更延展出了韩式风格的 Korean Doll（下图右）以及 Taiwan Doll 等多种 Lora 模型，且不论最终成片质量如何，至少在气质这一块算是把握住了国人的审美。

解决了亚洲风格的真人脸模之后，接下来就是水到渠成的赛博 COSPLAY。在过去的一周里，AI COSER 全方面爆发。

由于真人 COSER 的返图多多少少都会带些后期处理，因此 AI 出图的不自然感得以顺理成章地糊弄过去。若是忽视手部细节，AI 如今的功力已经足够以假乱真，阴影部分的处理与衣服材质的塑造向来是 AI 的强项，而 AI 所不擅长的脸部表情也能以所谓的“性冷淡风格”稍作解释。

这类由数据与色块组成的 COSER 既能准确把握二次元人物最显眼的外貌特征，也能靠着完美无瑕的身材与脸蛋击垮人们对于 AI 作图的认知，当圈外路人对于 AI 的理解还停留在打 TAG 生成对应属性时，这群人工智能产出的图片已经足够可靠。

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正如前文提到的一样，欧美人民争议不断的 AI 色情女星在国内没能掀起话题，而这些天国内热议的赛博 COSER 同样没能传播到他们的社区之中。

不过，同属亚洲审美的日韩人民倒是注意到了这些来自中国的“文化输出”。

2 月 17 日，“AI COSER”等词汇闯入日本推特热搜，相关讨论斩获数千万次浏览。好二次元这口的日本网友无不惊叹于 AI 绘图的突飞猛进，在大开眼界过后也重新认识到了中国人民在整活这方面的造诣与功底。

在日推上大放异彩的 AI COSER 图大都出自国人“勘云工造”，他或许不是最懂 AI 调教的人，但他肯定是最懂亚裔审美的人，前些日子在微博、B站等国内平台广为流传的 AI COS 几乎都是他的手笔。勘云工造对于 AI 的风格调教风格过分追求真实，以至于B站审核误以为真，将他的赛博 COSER 视频移至专门的“仿妆 cos 区”。

根据勘云工造的说法，从昨天开始，他的推特账号陆续被多位业界大咖关注，其中不乏韩国顶级插画师金亨泰，以及日本顶流 COSER 伊织萌这样的明星级人物。这一次，AI 的能力实打实地吸引到了行业头部人才，让他们开始关注业界的未来。

就目前来看，AI 在 COS 领域的修行尚且处于初级阶段，大家钻研 AI 的目的还停留在“图一乐”的层面上，用户社区也遵循开源的原则，分享一切可能的新技术。就在前两天，由 ControlNet 带来的 Openpose 模型更新了手指骨骼，这意味着 AI 处理手部的弱点将会成为历史，今后的赛博 COSER 会进化到何等地步还是个未知数。

但与大家了解的 AI 绘画一样，赛博 COSER 同样存在不小的版权风险。前文提到的 AI 训练模型皆借用了真实人物的脸型作为参考，包括大家熟知或不熟知的网红与偶像。尽管这些模型的作者通常会标注免责声明，可谁也无法保证这项技术在不远的未来是否会被用于侵权违法的作恶行为。

“原则上禁止”，意味着无法真正禁止

不过或许正如部分 COSER 所言，事情其实远没有那般糟糕。COSER 的本意是于自己心爱的幻想人物近距离接触，这份源于热爱的职业，本就是在用爱发电。能赚大钱的 COSER 如今也不会光靠 COS 挣钱，而大部分赚不到大钱的 COSER 根本就没什么收入，何来失业一说。

说到底，赛博 COSER 只是完美符合大家心中纸片人老婆的形象，它的身材不会走形，性格不会变样，永远不会塌房，当然，它也不会存在于你的现实世界之中。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：Okny