Counterpoint：预计今年下半年过剩的智能手机 AP / SoC 库存将恢复正常水平

IT之家 2 月 22 日消息，Counterpoint 今日发布分析报告称，2023 年智能手机市场将保持年同比持平。2023 年上半年库存将有所调整，而 2023 年下半年需求有望回升。预计到 2023 年下半年底，过剩的智能手机 AP / SoC 库存将恢复正常水平。

报告指出，半导体行业目前表现出周期性而非结构性疲软。预计 2023 年上半年市场将会低迷；2023 年下半年，随着 OEM 厂商开始补充库存并准备发布旗舰产品，市场有望迎来增长。

Counterpoint 表示，除高端芯片外，高通在所受影响比高端市场更大的中低端 AP / SoC 市场也有机会。高通将试图从联发科夺回中低端市场的部分份额。

此外，报告称高通 2021 年收购可定制 CPU 和设计的 NUVIA，并已基于 ARM 平台开发出了定制版的 Oryon CPU，这将进一步推动增长。Counterpoint 预计，基于 Arm 的笔记本电脑将在五年内占据 25% 的市场份额。

财报显示，高通 2022 财年实现营收 442.00 亿美元（IT之家注：当前约 3040.96 亿元人民币），同比增长 32%；净利润 129.36 亿美元（当前约 890 亿元人民币），同比增长 43%。