iPhone13 同代 A15 芯片：苹果 Apple TV 128G 版 1298 元京东再探底

苹果 2022 款 Apple TV 4K 搭载 A15 仿生芯片（iPhone 13 系列使用 A15 芯片），支持 HDR10 + 与杜比视界。

Apple TV 4K（Wi-Fi + 以太网）128G 版官方定价 149 美元，约合人民币 1000 元左右。

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Apple TV 4K 有两种配置：Apple TV 4K (Wi-Fi)，提供 64GB 存储空间； Apple TV 4K（Wi-Fi + 以太网），支持千兆以太网以实现快速网络和流式传输，拥有 128GB 存储空间 。

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据介绍，新款 Apple TV 4K 搭载是 A15 仿生，CPU 性能现在比上一代快 50%，提供更出色的响应能力、更快的导航和更快速的 UI 动画。GPU 性能现在比上一代产品快 30%，游戏体验更加流畅。

作为家居中枢，Apple TV 4K 可以安全地连接到兼容的智能家居配件，包括 HomeKit 摄像头、灯具、窗帘等。

Apple TV 4K 也是新的智能家居连接标准 Matter 的重要组成部分，它使各种配件能够跨平台无缝协作，帮助实现智能家居的真正愿景。

借助有线网络支持，Apple TV 4K（Wi-Fi + 以太网）可以可靠、安全地连接兼容的基于 Thread 的智能家居配件。

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