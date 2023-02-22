深天马：目前电子消费品市场仍在调整中

IT之家 2 月 22 日消息，根据深天马披露的投资者关系活动记录，深天马近日接受机构调研时谈及了 2023 年各板块业务的市场需求情况，称分业务领域来看，以车载和工业品为主的专业显示业务的产品周期较长，需求能见度相对较稳定，中长期发展趋势良好；基于宏观经济、消费需求相对低迷等因素的影响，目前电子消费品市场仍在调整中，公司持续关注市场需求的动态变化。

深天马表示，目前公司的车载显示业务以向 tier1 客户供货为主，在部分项目上有与整车厂直接合作。随着显示屏在汽车内重要性增加，公司积极响应车厂需求，探索多样化的商业合作模式，早在 2016 年开始就成立专门团队，主要面向全球头部车厂发展汽车电子业务，并已有多家重要品牌客户合作项目在推进中，并根据客户项目节奏将逐步进入快速成长阶段，未来将成为公司车载显示业务的重要增长引擎之一。汽车电子业务方面，公司将面向车厂直接交付显示总成产品，根据客户的需求，产品覆盖的工艺环节会增加，模组复杂程度会更高，因此产品整体价值会有相应提升。

车载业务客户方面，深天马称公司车载显示业务拥有全球化的客户结构，以及领先的主力客户份额，车载客户资源已涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，实现了国际主流客户与中国自主品牌（top10）的全覆盖，包括与新能源车企的合作也在快速推进中。

IT之家从深天马官方获悉，目前，深天马车载显示产品主要面向前装市场，并以模组出货为主。目前深天马车载业务覆盖了包括仪表、中控、HUD、后视镜、后座娱乐等在内的各类智能座舱显示产品，尺寸范围涵盖 2 到 40 英寸，在屏幕大尺寸化方向上能提供单屏、双联屏、三联屏等多种显示产品。深天马产线组合已形成从无源、a-Si TFT-LCD、LTPSTFT-LCD 到 AMOLED 的中小尺寸主流显示技术布局。