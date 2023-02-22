暗指特斯拉？保时捷称单踏板模式制动能量回收效率不高

IT之家 2 月 22 日消息，单踏板驾驶允许电动汽车驾驶员在不使用制动踏板的情况下实现减速，同时制动能量回收系统可以有效增加电动汽车的续航里程，特斯拉旗下车型以支持该模式而闻名，但保时捷认为此方法并不高效，有更好的方法。

保时捷在最近的一份新闻稿中称，让纯电动车尽可能多的滑行，是一种更高效的驾驶方式，因为这样可以充分使用车辆的动能。

保时捷的论点是，单踏板模式在减速和加速时都会有能量损失。因此，在保时捷工程部门看来，最好是让汽车在驾驶员将脚从加速踏板上移开后继续滑行，而只有在真正需要减速时才增加制动能量回收。

IT之家注意到，这重申了保时捷之前的说法。在 Taycan 发布之前，其开发团队就曾表示，出于效率和驾驶性方面的考虑，该车没有单踏板模式，其驾驶特性也更接近于保时捷的内燃机车型。

保时捷内部人士还强调，单踏板模式的制动能量回收，首先需要将动能转化为电能，然后保存入电池，随后在需要的时候，再将保存的电能，通过电机转化为动能，因此中间会有能量损失。

不过制动能量回收功能仍旧是 Taycan 的重要组成部分之一，保时捷称 Taycan 仍然能够在 90% 的驾驶情况下进行制动能量回收。