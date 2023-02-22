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SK On 恢复福特 F-150 Lightning 电动皮卡电池生产线

2023/2/22 14:27:21 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 2 月 22 日消息，据 KED Global 报道，电池制造商 SK On 周一恢复了福特汽车公司电动皮卡 F-150 Lightning 的电池生产线，缓解了外界对该公司产品质量的担忧。

F-150 Lightning

2 月 5 日，福特汽车公司在进行交货前质量检查时，一辆 F-150 Lightning 电动皮卡起火，随后 SK On 停止了美国乔治亚州电动汽车电池工厂的生产线

一位 SK On 管理人士表示：“这起事件不是源头技术的问题，而是与设施和制造业务有关。”“我们制定了防止此类事件再次发生的措施，并已应用于生产线。”

业内消息人士称，该公司在 15 天内重新启动了生产线，且工厂的设施和设备没有任何变化，有可能是在生产过程中出现了人为失误

韩国消息人士透露，随着 SK On 电池生产线重启，福特汽车也有望在短期内恢复 F-150 Lightning 的生产和出货

IT之家曾报道，F-150 Lightning 拥有 563 马力的最大功率和 1050 牛・米的瞬时峰值扭矩，能够实现最大 4.5 吨的拖曳能力。在配备扩展电池组的情况下，F-150 Lightning 0-96 公里 / 小时加速时间仅需 4 秒。

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关键词：SK On福特电动皮卡

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