亿华通推出 180kW 氢燃料电池发动机，最高效率达 64% 以上

IT之家 2 月 22 日消息，亿华通是一家专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化的企业，该公司今日正式发布了 M180 氢燃料电池发动机。

亿华通表示，M180 发动机是亿华通基于最新一代产品平台优势，自主开发的一款燃料电池发动机，可搭载城际客车、城际公交车、牵引车、自卸车等车型。该产品具有大功率、高效率、智能化、动态响应等优势，综合性能达到国内同类产品领先水平。

▲ M180 发动机，图源亿华通

在大功率方面，M180 发动机基于 5.4kW / L 高功率密度电堆及双堆均匀分配歧管技术，在车辆有限搭载空间下，产品额定功率达 180kW，峰值功率达 200kW 以上。

在高效率方面，M180 发动机额定点效率达 52%，最高效率达 64% 以上。

在动态响应方面，M180 发动机通过优化膜电极、双极板的流道设计，系统变载速率最高可达 100kW / s，国内同级别领先。

为了提高产品智能化水平，M180 发动机配套了全国最大的企业级燃料电池数据监控平台，具备无线数字通信和远程监测功能。借助车云融合、大数据分析及模型估计、自适应控制及高低频融合阻抗技术，实现了燃料电池发动机的最优控制，进一步提高了系统可靠性，使用寿命超过 30000 小时。

此外，该产品的环境适应性、维护便利性、安全性也号称达到了业内领先水平。结合电堆端板加热以及空气饥饿自发热策略，冷启动能力大幅提升，具备无外加热低温自启功能，在-35℃环境下启动时间低于 120 秒。

IT之家查询了解到，北京冬奥会的 212 辆氢能公交车就是采用了亿华通的发动机，该公司目前有 T 系列和 G 系列的多款氢燃料电池发动机，主要面向商用应用（如客车和货车）。

▲ 北京冬奥会氢能公交车，图源亿华通

▲ 亿华通官网