【IT之家开箱】一加 Buds Ace 真无线降噪耳机图赏：为手游玩家和影音爱好者量身定制

在 2 月 7 日下午的一加新品发布会上，除一加 Ace 2 手机外，一加还正式发布了首款 Ace 系列游戏真无线降噪耳机 —— 一加 Buds Ace。

设计方面，一加 Buds Ace 拥有开黑、独白两款配色，采用独有撒点设计，官方称“每一个一加 Buds Ace 都独一无二”。

此次拍摄的为一加 Buds Ace“开黑”配色版本。据了解，一加 Buds Ace 专为手游玩家和影音爱好者量身定制，并且成为 2023 PEL 和平精英职业联赛推荐耳机。

一加表示，其与和平精英职业联赛达成合作，联合调优音质与低延迟，实现极致全链路游戏体验；支持和平精英 PEL 游戏音效，运行和平精英时自动享受游戏特调音效，听声辨位更准确。

一加 Buds Ace 支持全新 BassWave 动态低音，采用 12.4mm 镀钛动圈单元，支持蓝牙 5.3，耳机端延迟低至 47ms，官方称可实现“充电 10 分钟，播放 5 小时”。

一加专业声学调音师还专门为一加 Buds Ace 调制了全新大师调音，包括均衡、明快清亮、深海低音三种风格。

一加 Buds Ace 支持 ANC 主动降噪技术，可捕捉并抵消不同频段的环境噪音，不管是地铁、公交，还是宿舍、办公室，都可以进行降噪优化，让用户在多种场景下都可以享受沉浸游戏体验。

耳机设计灵感来自金属与陨石的碰撞，细闪光金属漆与撒点材料的运用。

4.7g 轻盈无感，还支持 IP55 防尘防水。此外还支持 AI 通话降噪，双麦克风 + AI 降噪算法的组合以及物理抗风噪设计。