消息称特斯拉在墨西哥新莱昂州建厂将面临供水挑战

2 月 22 日消息，据外媒报道，越来越多的消息表明，考虑在墨西哥建厂的特斯拉，可能会在墨西哥东北部的新莱昂州建厂，本周有知情人士透露，特斯拉已将工厂选址范围缩小到了该州 Santa Catarina 的工业园区内，可能会在 3 月 1 日的 2023 年投资者日活动上，宣布一座占地 250-400 公顷的工厂。

虽然特斯拉在 Santa Catarina 的工业园区内建厂，有便捷的交通等优势，但也面临挑战，水资源可能就是他们会面临的问题。

从外媒最新的报道来看，墨西哥方面的相关人士，已经提醒特斯拉，北部的持续性水资源短缺，可能会影响新莱昂州潜在工厂建成后的生产。

外媒在报道中表示，水虽然只是汽车生产过程中需要的众多资源之一，但却是一种关键的资源，除了用于设备的降温，也是喷漆车间稀释剂的关键成分。

也正因为生产过程中需要消耗大量的水，墨西哥方面的相关人士才提醒特斯拉，他们北部的水资源短缺可能影响该区域的制造业，例如特斯拉可能在新莱昂州建设的工厂。

值得注意的是，虽然不断有消息称特斯拉有望在新莱昂州建厂，但也有外媒在报道中提到，特斯拉及墨西哥方面，尚未宣布建厂事宜，因而特斯拉最终是否会在墨西哥建厂，以及在何处建厂，要在正式宣布之后才会揭晓，在正式宣布之前都是未知数，有很大的变数。