爱奇艺 2022 年首次实现全年运营盈利，会员数涨至 1.2 亿

IT之家 2 月 22 日消息，爱奇艺发布了截至 2022 年 12 月 31 日未经审计的第四季度和全年财报。财报显示，爱奇艺 2022 年总营收 290 亿元，四季度营收 76 亿元。2022 年，爱奇艺基于非美国通用会计准则财务指标（以下简称 non-GAAP）的运营利润为 22 亿元，运营利润率 7%，其中第四季度 non-GAAP 运营利润为 9.79 亿元，连续四个季度运营盈利，首次实现全年运营盈利。

截至 2022 年 12 月 31 日，爱奇艺会员数涨至 1.2 亿。

爱奇艺创始人、首席执行官龚宇表示：“在第四季度，根据云合数据统计，爱奇艺的剧集市场份额达到历史最高。同期，我们的会员收入、运营利润、运营现金流和和自由现金流均突破历史记录。此外，订阅会员规模在第四季度净增长超过 1000 万。”

“第四季度，爱奇艺在多个维度都创下了历史记录。运营利润率连续五个季度增长，运营现金流连续三个季度为正。”爱奇艺首席财务官汪骏表示，" 在过去的 12 个月里，我们完成了三轮融资以消除债务压力。凭借更健康的资产负债表和正向的现金流入能力，未来几年管理层将能更专注于推动公司高质量增长。”

IT之家汇总财报数据如下：

2022 年第四季度，爱奇艺会员服务营收 47 亿元，同比增长 15%。全年会员服务营收 177 亿元，同比增长 6%。

第四季度，爱奇艺日均订阅会员数为 1.12 亿，较上季度净增 1060 万，ARM 为 14.17 元。

第四季度在线广告业务实现营收 16 亿元，环比增长 25%。全年在线广告营收 53 亿元。

此外，爱奇艺在第四季度内容发行实现营收 6.35 亿元，全年内容发行营收总计 25 亿元。

第四季度其他收入达到 6.61 亿元，全年其他收入达到 35 亿元。

第四季度，爱奇艺营收成本为 54 亿元，同比下降 17%。全年营收成本共计 223 亿元，同比下降 19%。其中，四季度内容成本为 39 亿元，同比下降 19%。2022 年全年内容成本为 165 亿元。

财报显示，第四季度爱奇艺 non-GAAP 运营利润为 9.79 亿元，较上季度的 5.24 亿元大幅增长。2022 全年 non-GAAP 运营利润 22 亿元，non-GAAP 运营利润率为 7%，2021 年 non-GAAP 运营亏损为 30 亿元，non-GAAP 运营亏损率为 10%。