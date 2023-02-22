中国联通空中基站应急通信系统研制成功：无人机有效留空时长 8 小时，信号覆盖 100 平方公里

IT之家 2 月 22 日消息，据中国联通官方消息，该公司于去年在无人机空中基站应急通信领域开展核心攻关。经过一年的努力，近日，联通研究院联合河南联通、北京联通组成的《基于空间平台的应急通信系统研发》核心攻关项目组在河南安阳成功完成系统研制，可以投入使用。

据介绍，本次研制的系统是一套基于定制中型无人机的移动通信系统，由长航时定制中型无人机、移动基站和基站回传链路组成。

系统在应急通信需求情况下，可快速飞抵目标区域上空，并在空中飞行盘旋，展开应急通信保障。系统具备在移动通信覆盖盲区进行快速通信信号部署的能力，可满足自然灾害、突发事件、边远地区对移动通信部署的快速需求，具有较高的灵活性和响应速度。

▲ 图源中国联通，下同

其中，长航时定制无人机设计的最大抗风为 7 级风，起飞重量 150 公斤，可以实现 500 米-2000 米以下的任意留空高度，有效载荷可达 50kg，有效留空时间长达 8 小时。

移动基站为 4G / 5G 射频基带一体化基站，与核心网策略结合，可针对应急通信的用户应用特点，保证用户合理有效地使用移动通信资源，并根据用户实际需要，灵活实现语音、短信、数据业务（包括多项业务的组合使用），该系统基站覆盖面积可达 100 平方公里，单用户平均下载速率 10Mbps，平均上行 1Mbps，接入语音用户容量可达 10000 用户。

基站回传链路可根据应急通信的现场实际情况，选用空地微波通信系统或卫星通信系统，通信速率从上下行 100Mbps 到 5Mbps 可变，回传距离支持 10 公里到不限距离限制，以达到最有效费比。系统在完成空中基站应急通信任务外，还可以进行长距离无人机智能巡检工作，飞行距离可达 600-800 公里，实时回传视频信息飞控信息，并完成实时特征目标识别。

中国联通表示，无人机空中基站应急通信系统经过反复验证，系统基站覆盖范围宽、地面用户体验稳定，方案可搭配不同类型的中型无人机，满足不同应急场景下的客户实际需求。

据IT之家此前报道，中国移动、中国联通、中国电信已经推出了类似的系留无人机，在多个应急场景种已经得到了应用。不过系留无人机采用的是多旋翼无人机，而中国联通的新系统采用了固定翼无人机，预计在飞行高度、覆盖范围等方面更好。