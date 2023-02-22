TCL 华星 32 英寸 UHD 240Hz 电竞显示器与65英寸UHD TV 面板获 TÜV 莱茵全球认证

IT之家 2 月 22 日消息，TCL 华星官方宣布，旗下 32"UHD 240Hz 电竞用显示器获得由德国莱茵 TÜV 集团（IT之家注：TÜV 是德语 Technischer überwachungs-Verein 缩写，意为技术监督协会）颁发的高游戏性能金牌认证证书、65" UHD 显示面板获得 TÜV 莱茵无反射认证证书。

▲ TCL 华星 32 英寸 UHD 240Hz R1000 电竞屏 | 图源：TCL 华星

TCL 华星已推出了低蓝光、Eyesafe 和 Eyecomfort 产品，又进一步优化并研发出无反射、无频闪、高色精准度、高色域覆盖率等拥有高游戏性能技术特征的显示产品。

以 32" UHD 240Hz 电竞用显示器为例，TCL 华星通过使用 LCD 的高分辨率、高色域技术让屏幕的显示色域更完整，带来更高的画面还原度及更逼真色彩。而快速响应技术的加持，使得 32" UHD 240Hz 电竞用显示器在拥有 4K 高分辨率的同时，还满足高刷新频率 240Hz 和快速响应 1ms 的要求，成为业内首个量产的 UHD 240Hz 显示器面板。此外，为了让色度更精准，32" UHD 240Hz 电竞用显示器的 RGB 三色色点与色域色点要求精确对位，若干个色彩画面色点也完美契合，白平衡始终锁定在标准色点附近，显示效果更加真实灵动。最后，为了减少光污染和对光环境的管理，TCL 华星通过材料与 LCD 制程工艺调整实现环特殊的表面处理，来降低环境光反射，确保显示器的可读性和色彩表现不会受到场景灯光干扰和约束。

此外，TCL 华星还联合 TÜV 莱茵对 65" UHD 显示面板的性能做了全面性的评估，并取得 TÜV 莱茵无反射认证。65" UHD 显示面板可通过其高画质、超低反射的效果，来改善人们在观看 TV 类显示产品时因阳光和外部光线反射形成的眩光。不仅能带来良好的观看感受，还能时刻保护眼睛健康。