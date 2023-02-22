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Uber 新增适配苹果 iPhone 14 Pro 锁屏 / 灵动岛等，乘车订单更容易跟踪

2023/2/22 20:57:29 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 2 月 22 日消息，Uber 今天宣布，经过几个月的测试，正在更新其 iPhone 应用，在全球 1200 多个城市支持实时活动。Uber App 新版本开始在苹果 App Store 提供。

实时活动是 iOS 16 的一项功能，允许用户在所有 iPhone 锁屏上以及 iPhone 14 ProiPhone 14 Pro Max 的灵动岛中随时了解实时事件。该功能将使 iPhone 用户更容易在不打开应用的情况下，在锁屏一目了然地跟踪 Uber 订单的实时进展，包括最新的到达时间、行程状态，以及车辆的描述和车牌号iPhone 14 Pro 用户可以通过灵动岛查看同样的信息。

早在 WWDC22 开发者大会上，苹果就宣布 Uber 将支持实时活动，该功能自去年年底开始在部分国家 / 地区进行测试。随着 Uber 应用的最新更新，该功能将在世界各地开启使用。

据 Uber 公司发言人称，“在未来几个月内”Uber Eats（IT之家注：可以看作是 Uber 外卖业务）应用也将支持实时活动，用于送餐派送。

其他支持实时活动的流行第三方 App 包括 Flighty 追踪航班、Citymapper 公共交通、ParkMobile 停车、CARROT Weather 天气预报，以及即将推出的谷歌地图的转弯导航等。国内的饿了么、优酷、高德地图、百度地图、肯德基、麦当劳等已适配 iPhone 锁屏及灵动岛实时活动特性。

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关键词：UberiPhone 14 ProiOS 16

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