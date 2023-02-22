Uber 新增适配苹果 iPhone 14 Pro 锁屏 / 灵动岛等，乘车订单更容易跟踪

IT之家 2 月 22 日消息，Uber 今天宣布，经过几个月的测试，正在更新其 iPhone 应用，在全球 1200 多个城市支持实时活动。Uber App 新版本开始在苹果 App Store 提供。

实时活动是 iOS 16 的一项功能，允许用户在所有 iPhone 锁屏上以及 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的灵动岛中随时了解实时事件。该功能将使 iPhone 用户更容易在不打开应用的情况下，在锁屏一目了然地跟踪 Uber 订单的实时进展，包括最新的到达时间、行程状态，以及车辆的描述和车牌号。iPhone 14 Pro 用户可以通过灵动岛查看同样的信息。

早在 WWDC22 开发者大会上，苹果就宣布 Uber 将支持实时活动，该功能自去年年底开始在部分国家 / 地区进行测试。随着 Uber 应用的最新更新，该功能将在世界各地开启使用。

据 Uber 公司发言人称，“在未来几个月内”Uber Eats（IT之家注：可以看作是 Uber 外卖业务）应用也将支持实时活动，用于送餐派送。

其他支持实时活动的流行第三方 App 包括 Flighty 追踪航班、Citymapper 公共交通、ParkMobile 停车、CARROT Weather 天气预报，以及即将推出的谷歌地图的转弯导航等。国内的饿了么、优酷、高德地图、百度地图、肯德基、麦当劳等已适配 iPhone 锁屏及灵动岛实时活动特性。