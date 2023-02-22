零距离体验量子密钥分发，问天量子将首次免费向公众开放参观

IT之家 2 月 22 日消息，问天量子宣布，2 月 25 日，实现 833 公里光纤信道量子密钥分发的问天量子-合肥实验室及展厅将免费向中国公民开放。

游客将可以看到创造世界纪录的 833 公里光纤信道量子密钥分发原型机，以及诺贝尔物理学奖上备受关注的量子纠缠-教学机，还可以听到创造 833 公里世界纪录的科研人员奋斗的故事，甚至能第一次模拟体验量子密钥分发。

本次免费活动的具体时间为 2 月 25 日上午 10 点到 11 点，只限 20 人，不过也可能像此前本源量子那样增加批次。

安徽问天量子科技股份有限公司是中科院直属企业、国内首批从事量子信息技术产业化的高新技术企业、全国密码领域唯一一家拥有量子密码与经典密码两大方向双院士进站单位，曾多次创造量子技术世界纪录，包括世界最长无中继光纤量子密钥分发传输距离 833 公里及世界领先的 5GHz 通讯功率。

问天量子的 833 公里光纤信道量子密钥分发，不仅刷新了光纤量子密钥分发新纪录，也将安全传输距离世界纪录提升 200 余公里。同时验证了在无中继条件下，建设远距离、高密钥传输率的地面量子安全网络可行性，为推进广域低成本量子保密通信的产业化提供新的技术途径。