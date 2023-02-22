一加 7T 手机 T-Mobile 版终于推送安卓 12 / OxygenOS 12 系统更新

IT之家 2 月 22 日消息，T-Mobile 运营商版一加 7T 早就该获得 Android 12 更新了，这款三年前的手机现在终于迎来了基于安卓 12 的 OxygenOS 12 大版本更新（IT之家注：这是该手机的最后一次大版本升级）。

运营商有锁版系统升级推送通常需要更长时间，去年 10 月，一加 7T 手机解锁版已推送安卓 12 更新。

T-Mobile 官方还没有正式宣布 O 一加 7T 的新安卓 12 更新，但一些用户已检测到固件更新。根据更新日志，该更新带有 2022 年 12 月的安全补丁。固件版本号为 HD1907_11_F.03，下载容量接近 4GB。

一加 7T 手机迈凯伦版预计仍然有资格获得 Android 12 更新，但还需要等待一段时间。

一加 7T 手机于 2019 年 10 月发布，采用 6.55 英寸 2400×1080 分辨率的 AMOLED 显示屏，具有 90Hz 刷新率、峰值亮度为 1000 尼特和 HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面，搭载高通骁龙 855 Plus 芯片，采用 3800mAh 电池，支持 30W 快速充电。后置三摄，4800 万像素的索尼 IMX586 主摄传感器，具有 1600 万超广角摄像头（117 度）和 1200 万长焦摄像头，支持 2.5cm 微距拍摄，720p@960fps 慢动作模式等，前置 1600 万像素摄像头。