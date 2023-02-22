爱奇艺高管解读 Q4 财报：《狂飙》热度创历史新高，会员规模有信心继续增长

北京时间 2 月 22 日消息，爱奇艺（Nasdaq：IQ）今日发布了截至 12 月 31 日的 2022 年第四季度及全年财报。第四季度，爱奇艺总营收为 76 亿元（约合 11 亿美元），同比增长 3%。归属于爱奇艺的净利润为 3.043 亿元（约合 4410 万美元），而上年同期净亏损 18 亿元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归属于爱奇艺的净利润为 8.564 亿元（约合 1.242 亿美元），而上年同期净亏损 10 亿元。

整个 2022 年，爱奇艺总营收为 290 亿元（约合 42 亿美元），较 2021 年下滑 5%。归属于爱奇艺的净亏损为 1.362 亿元（约合 1970 万美元），而 2021 年净亏损为 62 亿元。不按美国通用会计准则，归属于爱奇艺的净利润为 13 亿元（约合 1.862 亿美元），而 2021 年净亏损 45 亿元。

财报发布后，爱奇艺创始人兼 CEO 龚宇、CFO 汪骏、CCO 王晓晖、CTO 刘文峰、高级副总裁段有桥、电影及海外业务事业群总裁杨向华、高级副总裁吴刚等公司管理层召开电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下为本次电话会议主要内容：

龚宇：我们在 2022 年年底推出了爱奇艺自制反黑剧《狂飙》，成为又一爆剧。《狂飙》打破了多项纪录：热度值突破 10000，刷新最高纪录；单集收视率、日均播放量创历史新高。这部人气爆剧同样也对社会造成了正向影响，全国掀起“狂飙”热潮。

《狂飙》的成功证明爱奇艺在自制剧的制作运营上已经进入正向循环，飞轮效应已经形成，我们有能力产出优质、稳定的内容以提高盈利能力、改善成本效率。我们相信成功是可以复制的，未来我们将继续努力创造更多优质内容，我们也相信自身有能力不断超越自己。

为什么说爱奇艺打造自制剧的能力是独一无二、无法被轻易复制的？我想说在打造“爆款剧”的路上永远没有捷径。自 2014 年起我们便启动了“爱奇艺自制剧”计划，在此期间我们投入了大量资源，包括时间、资金、人才以及技术。经过近十年的不懈努力，我们成功在 2022 年取得了实质性突破。特别是在近两年，我们在原创内容方面的投资接近 200 亿人民币。通过不断投资人力、物力，我们打造了爱奇艺自制剧工作室，汇集业内最具创意的优秀人才。此外，在多年的探索中，我们逐渐摸索出一套复杂高效的、以数据为驱动的决策系统，以此确保不错过任何打造原创内容的关键机会。

中金分析师 Xueqing Zhang：首先恭喜爱奇艺本季度“一路狂飙”的表现。我们注意到 1 月份上线的《狂飙》表现非常强劲。能否请管理层展望整体季度的内容表现情况？另外，管理层在股东信中提到爱奇艺现在是“公认的爆款制造营”。能否请管理层与我们分享未来爱奇艺计划如何复制更多类似《狂飙》这样成功的爆款剧？最后，当前阶段管理层如何看待会员规模的长期空间？

龚宇：第一季度的内容表现非常好，超出了我们的预期。当然原来的预期表现已经很好了，但是现实表现更加超过预期。至于说能否复制《狂飙》的成功，请我们的首席内容官（CCO）王晓晖来回答；关于会员的规模天花板，请我们负责会员业务的段有桥来回答。

王晓晖：首先，我们对爱奇艺平台持续产出爆款的能力还是非常有信心的。从近十年来看，我们努力的主要目标之一就是系统性地提高爆款成功率。纵观过去一年的内容表现，无论是上线的《苍兰诀》、《罚罪》、《卿卿日常》、《风吹半夏》、《回来的女儿》，还是最近的《狂飙》，其实大家都能看到这一成果的显现，即爱奇艺爆款内容的可持续性以及类型多样化。

核心竞争力首要是人才。我们建立了多个特色鲜明的工作室、聚集了行业内最具创意的人才，这些人才也符合创意行业个性化的创作特点；同时，我们还建立了强大的中台，提供了有利于创作效率、成功概率提升的科学机制支持。第二是系统。我们建立了一个复杂的、数据驱动的、决策高效的影视制片管理系统，能够覆盖内容生产全生命周期中的每一个关键时刻。第三是运营。我们形成了强大的内容运营能力，可以贯穿内容创意、生产、宣传、排播等各个环节。第四是智能技术。我们通过智能制作技术有效提升了制作效率、节约了成本，这也成为我们内容生产的有力保障。第五是洞察力。经过多年的经验积累与规律总结，我们在内容创作规律和中国娱乐消费市场审美的精准把握方面具备了相对明显的优势。

综上，我们目前形成的内容生产机制和强大的运营能力能够保证爱奇艺未来有稳定、持续的头部内容供给。

段有桥：我们对会员的长期增长充满信心。2022 年，爱奇艺在会员运营、会员销售以及用户规模等方面不断积累，目前已经显现出健康的增长势头。在 2022 年第四季度，爱奇艺的会员规模已经突破过去两年多的过渡区间。因此，我们对会员规模在 2023 年的持续增长保持乐观。

在 2022 年 12 月底，爱奇艺的会员数已经接近 1.2 亿。得益于优质的内容，开年后我们的会员增长持续维持在高位，并且一直在增长。此外，爱奇艺会员的结构更加优化，年卡、大屏会员增长势头良好，这也有助于提升平台会员的粘性和长期变现能力。

至于会员规模的天花板。长期来看，国内视频会员规模的天花板取决于消费长视频内容的人口数、家庭数以及行业竞争格局。目前来看，视频会员数与互联网人口数、家庭数相比，还有非常大的增长空间。未来，会员业务在用户直销、渠道销售这两个市场都具有良好的前景：在直销市场。视频会员已经成为用户的刚需；在渠道销售市场，视频会员也已经成为电信运营商、互联网服务、金融等合作伙伴最青睐的权益产品。

最后，我们相信随着爱奇艺内容质量的持续提升，必定会带来会员付费意愿的增强以及整体变现能力的提升。