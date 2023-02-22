摩托罗拉 Edge 40 Pro 手机现身 Google Play 管理中心：搭载骁龙 8 Gen 2 芯片

IT之家 2 月 22 日消息，摩托罗拉 X40 手机去年底在中国市场推出，是一款高端旗舰产品。人们猜测，这款手机的全球版可能会改名为摩托罗拉 Edge 40 Pro。

摩托罗拉 Edge 40 Pro 上周在 Geekbench 数据库中被发现，现在该设备出现在 Google Play 管理中心。这是一款旗舰级的智能手机，配备骁龙 8 Gen 2 芯片和 12GB 内存以及 1080p 屏幕。

该设备上的内置壁纸看起来与摩托罗拉网站官方图片一样，可以看到 2.5D 弧形侧面和居中打孔 —— 这些都是 X40 上的明显特征。

通过 Google Play 管理中心认证则表明摩托罗拉 Edge 40 Pro 将支持谷歌服务，将预装运行安卓 13 系统。

IT之家汇总了该机的配置规格，摩托罗拉 Edge 40 Pro 预计搭载骁龙 8 Gen 2 芯片，采用 6.67 英寸 OLED 显示屏，支持 FHD + 分辨率与 165Hz 刷新率，拥有康宁大猩猩玻璃 Victus 覆盖。前置 60MP 摄像头，后置 50MP 主摄、50MP 超广角镜头、12MP 人像镜头。配备 4600mAh 电池，支持 125W 快速有线和 15W 无线充电。另一型号为 5000mAh 电池和 68W 充电。该手机尺寸为 161.3×73.9×8.5 毫米，重量为 196 克。连接选项包括 5G、4G LTE、Wi-Fi 6、蓝牙、GPS，以及用于充电的 USB Type-C 端口。