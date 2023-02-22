百度高管解读 Q4 财报：“文心一言”有助于拉新，能推动营收长期增长

北京时间 2 月 22 日晚间消息，百度（Nasdaq：BIDU）今日发布了截至 12 月 31 日的 2022 年第四季度及全年财报。财报显示，百度第四季度总营收为 331 亿元（约合 48.0 亿美元），与上年同期相比基本持平。归属于百度的净利润为 50 亿元（约合 7.18 亿美元），每股美国存托股（ADS）摊薄收益 13.59 元（约合 1.97 美元）。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归属于百度的净利润为 54 亿元（约合 7.79 亿美元），每股美国存托股（ADS）摊薄收益 15.25 元（约合 2.21 美元）。

财报发布后，百度董事长兼 CEO 李彦宏，CFO 罗戎，高级副总裁沈抖和资深副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇等高管出席随后召开的财报电话会议，解读财报要点并回答分析师提问。

以下是分析是问答环节主要内容：

摩根大通分析师 Alex Yao：一个关于在线广告业务的问题。请问公司该业务在二月份年后的增长情况？哪些行业的增长最快，哪些比较慢？包括旅游，本地服务，连锁店和健康医疗等线下行业的增长情况如何？这些领域对公司的营收贡献如何？恢复情况是怎样的？另外，考虑到去年二季度的低基数，公司如何预测今年未来几个月，尤其二季度的在线广告业务增长情况？

李彦宏：各垂直行业的恢复同公司业务的增长有着密切的关系，国内新冠疫情感染的高峰在一季度已经结束，目前看感染病例数字处于下降趋势，人们的日常生活逐步恢复正常，企业的运营也不断恢复。随着经济活力的恢复，我们的广告业务营收也不断改善，对公司广告业务贡献最大的几个行业，包括健康医疗，旅游，生活服务和连锁店等，也都有很大的改善，这些也是线下行业的代表；在线行业方面，比如在线游戏领域的贡献还比较弱。分地区来看，因为感染高峰在各地都已经出现过了，高峰出现早的恢复的就更快，2 月份节后，二三线城市的恢复比一线城市更快，因为很多人选择与家人待更长时间，然后才回到一线城市工作。公司广告业务的恢复程度也同贡献最大的那些领域的恢复程度紧密相关。

至于一季度以及今年后面的时间，公司的广告业务将受益于宏观经济恢复，我们期待看到广告客户需求的增长，推动公司广告业务的增长。我也想强调，在经济和业务恢复阶段，相比于品牌推广，客户还是更喜欢效果广告，而搜索是效果广告展现的最佳平台，用户在使用搜索时有着明确的意图，搜索广告将用户的意图同最为相关的产品和服务想连接，我们也将从客户那里拿到更多的广告预算。

长期来看，公司将受益于宏观经济情况的不断改善，电商和短视频也将驱动公司广告业务的增长，百度的广告营收增速也应该会高于 GDP 整体增速。此外，我们对于生成式人工智能技术也充满期待，将文心一言，百度 App，以及百度搜索整合在一起，将增强我们的用户体验，文心一言的新功能有助于我们获取更多新用户，改善用户参与度，也将提升公司产品对于广告客户的吸引力，进而推动公司营收的长期增长。

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