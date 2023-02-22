《梅根》《逃出绝命镇》制作方 Blumhouse 宣布进军恐怖游戏领域

IT之家 2 月 22 日消息，以制作《梅根》《逃出绝命镇》等电影闻名的 Blumhouse 现在也要进军游戏行业了。

Blumhouse 新成立了一个制作与出版部门，未来将为 PC、主机和移动设备打造原创的恐怖游戏。

Blumhouse 总裁 Abhijay Prakash 在接受彭博社采访时表示：

我们身处恐怖内容的行业，会做电影、做电视，但在媒体和娱乐领域还有一个庞大且仍在不断增长的市场，那就是游戏。 它价值数千亿美元，我们现在处于一个很好的位置，可以在这个方向上进行尝试。

和制作电影类似，Blumhouse Games 一开始也将保持低预算，初期会聚焦在成本低于 1000 万美元（IT之家备注：当前约 6880 万元人民币）的作品上，而且相比改编自家影视内容的做法，其更偏向于寻找开发中的计划，并为对应的工作室提供资金、创意建议及品牌影响力。

参与过《红霞岛》《掠食》等游戏的制作人 Zach Wood 将领导 Blumhouse 游戏部门的创意工作，与独立工作室有着密切合作关系的前 PlayStation 高管 Don Sechler 则会负责运营和财务。

科幻惊悚片《梅根》确认将于 3 月 17 日在内地影院上映。剧情方面，梅根是个 AI 玩偶，她在与小女孩凯蒂相处过程中产生了自我意识。凯蒂意外受伤后，梅根为保护凯蒂变身“杀戮机器”。