IT之家 2 月 22 日消息,三星正在将 One UI 5.1 带到更多的 Galaxy 设备中,这已经超出许多用户的预期,比以往的固件更新速度更快。现在,新的证据表明,三星公司已经开始开发下一个大型 One UI 更新。

在三星服务器上发现了新 Galaxy Z Fold 4 测试固件版本为 F936NKSU1DWB9,而活跃正推送的 One UI 5.1 版本固件版本为 F936NKSU1CWB1(IT之家注:以韩国地区为例)。

固件编号中的字母“C”被字母“D”所取代。倒数第四个字母的变化表明 One UI 或 Android 操作系统的版本有明显的升级。

目前还无法确定三星正在为 Galaxy Z Fold 4 和 Galaxy Z Flip 4 开发哪个版本的 One UI。但三星肯定在测试下一个大版本更新。这可能是基于安卓 13 的 One UI 5.1.1 系统,或者是基于安卓 14 的 One UI 6.0 等等。

谷歌正在测试安卓 14 系统,但想要获得适用于三星等 OEM 厂商智能手机的公开固件更新还需要等待很长时间。