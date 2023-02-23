英伟达第四财季营收 60.51 亿美元超出分析师预期，股价大涨逾 7%

北京时间 2 月 23 日早间消息，英伟达今日公布了该公司的 2023 财年第四季度及全年财报。报告显示，英伟达第四季度营收为 60.51 亿美元，与上年同期的 76.43 亿美元相比下滑 21%，与上一季度的 59.31 亿美元相比增长 2%；净利润为 14.14 亿美元，与上年同期的 30.03 亿美元相比下滑 53%，与上一季度的 6.80 亿美元相比增长 108%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第四季度调整后净利润为 21.74 亿美元，与上年同期的 33.50 亿美元相比下滑 35%，与上一季度的 14.56 亿美元相比增长 49%。

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英伟达 2023 财年第四季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师此前预期，整个 2023 财年的业绩同样超出预期。与此同时，英伟达对 2024 财年第一财季营收作出的展望也超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾 7%。

第四季度主要业绩：

在截至 1 月 29 日的这一财季，英伟达的净利润为 14.14 亿美元，与上年同期的 30.03 亿美元相比下滑 53%，与上一季度的 6.80 亿美元相比增长 108%；每股摊薄收益为 0.57 美元，与上年同期的 1.18 美元相比下滑 52%，与上一季度的 0.27 美元相比增长 111%。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第四季度调整后净利润为 21.74 亿美元，与上年同期的 33.50 亿美元相比下滑 35%，与上一季度的 14.56 亿美元相比增长 49%；调整后每股摊薄收益为 0.88 美元，与上年同期的 1.32 美元相比下滑 33%，与上一季度的 0.58 美元相比增长 52%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，29 名分析师此前平均预期英伟达第四季度的调整后每股收益将达 0.85 美元。

英伟达第四季度营收为 60.51 亿美元，与上年同期的 76.43 亿美元相比下滑 21%，与上一季度的 59.31 亿美元相比增长 2%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，28 名分析师此前平均预期英伟达第四季度营收将达 60.1 亿美元。

英伟达第四季度毛利润为 38.33 亿美元，相比之下上年同期为 49.99 亿美元，而上一季度为 31.77 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第四季度调整后毛利润为 39.99 亿美元，相比之下上年同期为 51.24 亿美元，而上一季度为 33.29 亿美元。

英伟达第四季度毛利率为 63.3%，与上年同期的 65.4% 相比下滑 2.1 个百分点，与上一季度的 53.6% 相比上升 9.7 个百分点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第四季度调整后毛利率为 66.1%，与上年同期的 67.0% 相比下滑 0.9 个百分点，与上一季度的 56.1% 相比上升 10.0 个百分点。

英伟达第四季度运营支出为 25.76 亿美元，与上年同期的 20.29 亿美元相比增长 27%，与上一季度的 25.76 亿美元相比持平。其中，英伟达第四季度研发支出为 19.51 亿美元，相比之下上年同期为 14.66 亿美元；销售、总务和行政支出为 6.25 亿美元，相比之下上年同期为 5.63 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第四季度调整后运营支出为 17.75 亿美元，与上年同期的 14.47 亿美元相比增长 23%，与上一季度的 17.93 亿美元相比下滑 1%。

英伟达第四季度运营利润为 12.57 亿美元，与上年同期的 29.70 亿美元相比下滑 58%，与上一季度的 6.01 亿美元相比增长 109%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第四季度调整后运营利润为 22.24 亿美元，与上年同期的 36.77 亿美元相比下滑 40%，与上一季度的 15.36 亿美元相比增长 45%。

全年主要业绩：

在整个 2023 财年，英伟达的净利润为 43.68 亿美元，与 2022 财年的 97.52 亿美元相比下滑 55%；每股摊薄收益为 1.74 美元，与 2022 财年的 3.85 美元相比下滑 55%。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达 2023 财年的净利润为 83.66 亿美元，与 2022 财年的 112.59 亿美元相比下滑 26%；每股摊薄收益为 3.34 美元，与 2022 财年的 4.44 美元相比下滑 25%，但这一业绩仍旧超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，33 名分析师此前平均预期英伟达 2023 财年的调整后每股收益将达 3.27 美元。

英伟达 2023 财年营收为 269.74 亿美元，与 2022 财年的 269.14 亿美元相比基本持平，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，38 名分析师此前平均预期英伟达 2023 财年营收将达 269.2 亿美元。

英伟达 2023 财年毛利润为 153.56 亿美元，相比之下 2022 财年为 174.75 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达 2023 财年调整后毛利润为 159.65 亿美元，相比之下 2022 财年为 179.69 亿美元。

英伟达 2023 财年毛利率为 56.9%，与 2022 财年的 64.9% 相比下滑 8.0 个百分点。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达 2023 财年调整后毛利率为 59.2%，与 2022 财年的 66.8% 相比下滑 7.6 个百分点。

英伟达 2023 财年运营支出为 111.32 亿美元，与 2022 财年的 74.34 亿美元相比增长 50%。其中，英伟达 2023 财年的研发支出为 73.39 亿美元，相比之下 2022 财年为 52.68 亿美元；销售、总务和行政支出为 24.40 亿美元，相比之下 2022 财年为 21.66 亿美元；终止收购费用为 13.53 亿美元，相比之下 2022 财年并无此项费用。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达 2023 财年调整后运营支出为 69.25 亿美元，与 2022 财年的 52.79 亿美元相比增长 31%。

英伟达 2023 财年运营利润为 42.24 亿美元，与 2022 财年的 100.41 亿美元相比下滑 58%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达 2023 财年的调整后运营利润为 90.40 亿美元，与 2022 财年的 126.90 亿美元相比下滑 29%。

其他财务信息：

在 2023 财年第四季度中，英伟达通过回购股票和派发现金股息的方式总共向股东返还了 11.5 亿美元的现金，从而使得该公司在整个 2023 财年向股东返还的现金总额达到了 104.4 亿美元。

英伟达将于 2023 年 3 月 29 日向截至 2023 年 3 月 8 日为止的所有在册股东支付每股 0.04 美元的下一笔季度现金股息。

业绩展望：

英伟达预计，2024 财年第一财季该公司的营收将达 65 亿美元，上下浮动 2%，这一业绩展望超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27 名分析师此前平均预期英伟达第一财季营收将达 63.3 亿美元。

英伟达还预计，2024 财年第一财季该公司按照和不按照美国通用会计准则的毛利率预计分别将达 64.1% 和 66.5%，上下浮动 50 个基点；按照和不按照美国通用会计准则的运营支出预计分别将达 25.3 亿美元和 17.8 亿美元左右；按照和不按照美国通用会计准则的其他收入预计都将达到 5000 万美元左右（其中除去了非附属投资的损益）；按照和不按照美国通用会计准则的税率预计都将达到 13.0% 左右，上下浮动 1%。

股价变动：

当日，英伟达股价在纳斯达克常规交易中收盘上涨 0.99 美元，报 207.54 美元，涨幅为 0.48%。在随后截至美国东部时间 22 日下午 4 点 58 分（北京时间 23 日凌晨 5 点 58 分）的盘后交易中，英伟达股价再度上涨 14.90 美元，至 222.44 美元，涨幅为 7.18%。过去 52 周，英伟达的最高价为 289.46 美元，最低价为 108.13 美元。