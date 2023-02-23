Counterpoint：苹果 Apple Watch 主导去年智能手表市场，出货量占比 34.1%、营收占比 60%

IT之家 2 月 23 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint 公布的统计数据，苹果 Apple Watch 在 2022 年智能手表市场处于主导地位。其出货量占比为 34.1%，总营收占比为 60%。

Counterpoint 在去年 11 月公布的 2022 年第 3 季度报告中，Apple Watch 的出货量超过了该季度全球智能手表出货量的一半，为 50.6%。Apple Watch 在去年前 3 季度虽然增长强劲，但第四季度智能手表出货量同比下降 3%。

Counterpoint 分析师报告称：“这是自 2020 年大流行病席卷全球以来市场八个季度以来的首次负增长”。Counterpoint 认为下降是“在通货膨胀压力和印度增长放缓的情况下”发生的。

Counterpoint 预估，强劲的销售意味着 Apple Watch 在 2022 年的出货量比 2021 年增长了 17%，且进一步扩大和排名第二的三星差距。三星 2022 年的出货量同比增长约 12%，该公司占据了约 10% 的市场份额。

IT之家附完整报告：《Global Smartwatch Shipments Grow 12% YoY in 2022; Price Polarization Seen in Demand》