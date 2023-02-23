Meta 要求法院驳回 1.75 亿美元侵权裁定，法官：证据充分，赔偿很合理

北京时间 2 月 23 日早间消息，据报道，对讲机 App 公司 Voxer 此前起诉 Meta 侵权，法院判定 Meta 赔偿 1.745 亿美元，Meta 不服，希望法院驳回裁定，不过美国德州奥斯汀（Austin）法官驳回了 Meta 的请求，他认为证据充分，足以支持陪审团的裁定。

美国陪审团认为 Meta 旗下 Facebook Live、Instagram Live 所使用的直播流媒体技术侵犯了 Voxer 公司两项专利，专利与视频流媒体制作方法和视频信息服务基础设施有关。虽然奥斯汀法院维持原判，Meta 仍然可以向更高一级法院上诉。

2020 年旧金山企业 Voxer 起诉 Meta，按照 Voxer 的说法，2012 年时两家公司曾探讨合作，当时 Voxer 代表将专利技术泄露给 Facebook。2012 年时 Facebook 还没有更名为 Meta。2013 年 Facebook 在社交媒体平台切断 Voxer 与一些关键功能的联系，并在 Facebook Live 和 Instagram Live 中滥用 Voxer 技术，两大服务分别于 2015 年和 2016 年推出。

去年 9 月陪审团认定 Meta 侵犯 Voxer 两项专利，责令 Meta 赔偿 1.745 亿美元。Meta 不服，要求法院推翻裁定或者重新审理。Meta 认为理性的陪审团不会认为存在侵权行为，涉及的专利是无效的，赔偿金额也很不合理，它还说 Voxer 律师发表不恰当评论，使陪审团对 Meta 生产了偏见。