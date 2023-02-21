蔚来换电定位专利获授权：可避免电池接头受损伤

IT之家 2 月 21 日消息，国家知识产权局信息显示，蔚来控股有限公司申请的“定位装置以及定位方法”专利今日获授权。

专利摘要显示，该发明实施例解决了如何在换电过程中对换电电池与电池安装槽进行准确定位的技术问题，实现了避免换电电池接头受损伤的技术效果。

其中，该定位装置用于换电车，换电车用于为电动车换电，电动车的车身底部包括定位结构和电池安装槽；定位装置包括控制器、平台和升降机构。具体来看，控制器用于控制平台和升降机构。平台包括定位机构，且用于承载换电电池，并在控制器的控制下在水平面内移动或停止移动，以使得定位机构与定位结构相匹配。升降机构用于升降平台，并在定位机构与定位结构相匹配的情况下，将换电电池举升至电池安装槽。

IT之家曾报道，蔚来创始人、董事长、首席执行官李斌今日早些时候发文称，决定 2023 年新增 1000 座换电站，到 2023 年底累计建成超过 2300 座换电站。

数据显示，蔚来 2023 年 1 月交付新车 8506 辆。蔚来此前表示，2023 年 1 月 13 日到 2023 年 1 月 31 日，中国春节假期出行高峰期，蔚来为用户提供了超过 1 百万次换电服务，其中超过 30 万次换电于高速公路沿途的蔚来换电站中完成。