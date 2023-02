雷蛇推出 2023 款灵刃 15 游戏笔记本：配英特尔第 13代酷睿 CPU + 英伟达 RTX 40 系列 GPU

操作系统

Windows 11 Home - 64-Bit

2.5GHz 14-core Intel i7-13800H processor, Turbo Boost up to 5.2GHz, with 24MB of Cache

核心 / 线程数量 20 Cores / 28 Threads

时钟频率

2.5 GHz / 5.2 GHz (Base / Max Turbo)

无线

Killer® Wireless Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az)

缓存

24MB

显卡

NVIDIA® GeForce® RTX 4060 (8GB GDDR6 VRAM) NVIDIA® GeForce® RTX 4070 (8GB GDDR6 VRAM)

显卡其它特性

GPU Boost - Yes

Battery Boost - Yes

Whisper Mode - Yes

Advanced Optimus - Yes GPU Boost - Yes

Battery Boost - Yes

Whisper Mode - Yes

Advanced Optimus - Yes

屏幕

15.6" QHD 240Hz, 100% DCI-P3, G-Sync, 2.5ms, individually factory calibrated

系统内存 16GB DDR5 5200MHz dual-channel memory (slotted)

存储 1TB PCIe Gen4 M.2 (2 NVMe 1-sided drive)

Thunderbolt 2 x Thunderbolt 4™ (USB 3.2 Gen 2) Type-C with Power Delivery and Display Port 1.4 with Nvidia GPU output

Charging supported with 20V USB-C chargers with PD 3.0, up to 100W 2 x Thunderbolt 4™ (USB 3.2 Gen 2) Type-C with Power Delivery and Display Port 1.4 with Nvidia GPU output

Charging supported with 20V USB-C chargers with PD 3.0, up to 100W

USB-A 3.2 Gen 2 3

HDMI 2.1 output Yes

UHS-II SD Card Reader Yes

Audio Jack 3.5mm Combo-Jack

Speakers Stereo 2.0 | 2 Speakers

Audio THX Spatial Audio

键盘 Anti-Ghosting

键盘背光 Per-Key Backlighting, powered by Razer Chroma™

触控板 Precision - PTP

麦克风 2-mic array

Windows Hello Yes - IR Camera

Windows Cortana Yes

网络摄像头 Windows® Hello built-in IR FHD

蓝牙 5.2

安全 Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) security embedded, sTPM 2.0, Kensington Lock support

电池 (WH) 80Whr

电池 (mAH) 5209 mAh

电池重量 352g

电池芯数 4 cells

电源适配器 230W



尺寸 (Approx.) Height: 0.67” / 16.99 mm

Width: 13.98” / 355 mm

Depth: 9.25” / 235 mm Height: 0.67” / 16.99 mm

Width: 13.98” / 355 mm

Depth: 9.25” / 235 mm

材质 T6 CNC Aluminum, Anodized

颜色

颜色

Black with illuminated Razer Logo