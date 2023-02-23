马斯克再解雇数十名 Twitter 员工：此前要求一周时间扭转广告业务

北京时间 2 月 23 日早间消息，据报道，埃隆・马斯克上周解雇了数十名 Twitter 员工，其中包括那些从事广告产品工作的人，此前马斯克给他们一周的最后期限来扭转公司的广告业务。

据悉，马斯克解雇了销售和工程部门的员工，这是自去年 11 月马斯克接管 Twitter 以来的第三轮大裁员。

报道称，就在裁员之前，马斯克告诉广告产品的工作人员，要改变广告在个人信息源上锁定用户的方式，并给他们一周的时间做出改变。目前尚不清楚被解雇的员工是否因为错过了最后期限而被解雇。

此前马斯克曾表示 Twitter 拥有“地球上最糟糕的广告相关性”，并在社交媒体上为向用户展示“如此多无关且恼人的广告”而道歉。

上周五他发推文表示:“我们正在采取（明显的）改正措施，将广告与推文中的关键词和主题捆绑在一起，就像谷歌对搜索所做的那样。这将极大地提高文本相关性。”

自从收购 Twitter 以来，马斯克已经裁掉了公司一半以上的员工。这位亿万富翁在 Twitter 和他的其他公司都以努力争取紧迫的最后期限而闻名。

据报道，在该公司最新一轮裁员中被解雇的员工之一 Marcin Kadluczka 直接向马斯克汇报，并负责 Twitter 广告业务背后的工程设计。离开公司后，Kadluczka 在 Twitter 上发布了被解雇的消息，似乎指的是马斯克的一周最后期限。

他周六在推文上写道:“我相信 Twitter 可以在 2-3 个月内 (不一定是一周内) 真正改善广告效果。希望我能真的被解雇，而不是被停用。”

目前，Twitter 发言人没有回应置评请求。

据称，马斯克的 Twitter 广告业务计划似乎模仿了谷歌的广告定位方法，即向用户展示与他们在平台上搜索的关键字相关的广告。