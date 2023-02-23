AMD 发布 23.2.2 WHQL 驱动更新：新增支持《原子之心》和《英雄连 3》两款游戏

IT之家 2 月 23 日消息，AMD 于今天发布了 Adrenalin Edition 23.2.2 WHQL 图形驱动更新。本次更新最大的亮点在于支持 2 月 21 日发布的《原子之心》（Atomic Heart）、以及将于 2 月 23 日发布的《英雄连 3》（Company of Heroes 3）。

AMD 在更新日志中推荐想要玩上述两款游戏的玩家安装本次驱动，以便于获得最佳的游戏体验。

在 Radeon™ RX 6650XT 上升级 AMD Software: Adrenalin Edition™ 23.2.2，与之前的软件驱动程序版本 23.2.1 RS-529 相比，英雄连 3 @ 4k 的性能最高提升 7%

在 Radeon™ RX 6800XT 上升级 AMD Software: Adrenalin Edition™ 23.2.2，与之前的软件驱动程序版本 23.2.1 RS-529 相比，英雄连 3 @ 4k 的性能最高提升 9%

在 Radeon™ RX 6950XT 上升级 AMD Software: Adrenalin Edition™ 23.2.2，与之前的软件驱动程序版本 23.2.1 RS-529 相比，英雄连 3 @ 4k 的性能最高提升 9%

在 Radeon™ RX 7900XT 上升级 AMD Software: Adrenalin Edition™ 23.2.2，与之前的软件驱动程序版本 23.2.1 RS-529 相比，英雄连 3 @ 4k 的性能最高提升 14%

在 Radeon™ RX 7900XTX 上升级 AMD Software: Adrenalin Edition™ 23.2.2，与之前的软件驱动程序版本 23.2.1 RS-528 相比，英雄连 3 @ 4k 的性能最高提升 13%

IT之家将 Adrenalin Edition 23.2.2 WHQL 图形驱动更新内容翻译如下：

使用 AMD Ryzen™ 7 6800U 等产品的设备上，修复在显示器之间移动 Netflix 视频，或者点开最小化到全屏的时候出现短暂不正常的情况。

对于某些应用程序，最大编码比特率限制为 100Mbps。

在某些混合图形笔记本电脑上升级驱动程序后，修复可能会导致 AMD 错误报告工具（ Bug Report Tool）弹出窗口或系统卡死的情况。

在启用光线追踪设置的情况下玩《杀手 3》（Hitman 3™）时，修复游戏可能崩溃的问题

在连接到 Radeon™ RX 7000 系列 GPU 的 Valve Index® VR 头显设备，修复在 144Hz 下出现空白屏幕的问题。