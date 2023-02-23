《无人深空》游戏发布 2023 年首个更新：支持索尼 PSVR2、免费赠送 Utopia Speeder 星际飞船

IT之家 2 月 23 日消息，游戏开发商 Hello Games 于今天发布了《无人深空》（No Man's Sky Fractal）游戏 2023 年的首次更新。本次 4.1 版本更新添加了对索尼 PlayStation VR2 硬件的支持，记录玩家最佳发现的目录、引入一艘新星舰、改进 HDR 等。

IT之家根据 Hello Games 发布的更新日志，将主要内容翻译如下：

新增 Utopia Speeder 飞船

所有玩家可以免费获得 Utopia Speeder 新星际飞船，允许旅行者高速掠过行星表面。新版本中还带来了名为“Utopia”的远征任务，为神秘的乌托邦基金会重建一个废弃的太阳系。其他远征奖励包括独家新头盔（Fearsome Visor）、机器人无人机伴侣等等。

改进 Steam Deck

改进支持 Steam Deck 的陀螺仪控制，让探索和扫描新发现比以往更加舒适和精确。

引入大量辅助功能

大幅调整了所有平台的游戏选项，让玩家能够更好地控制他们玩游戏和体验游戏的方式。

大幅改进 VR 游戏体验：

提高《无人深空》的沉浸式体验，支持索尼最新推出的 PS VR2 头显。支持在 VR 和标准游戏之间切换。从现有的存档继续，在完全虚拟现实中重新访问最喜欢的行星、基地和生物。

重新针对虚拟现实环境改进 HUD 和用户界面，确保游戏中可用的每一次交互都感觉非常自然。打开你星际飞船的驾驶舱，然后伸出手抓住控制装置开始飞行。转身即可 360 度全方位欣赏星际飞船和载具驾驶舱，只有在 VR 中才能看到令人难以置信的细节。