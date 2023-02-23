工信部：2022 年共查处“黑广播”违法犯罪案件 990 起，“伪基站”案件 5 起

IT之家 2 月 23 日消息，IT之家从工业和信息化部网站获悉，工业和信息化部无线电管理局现已公布 2022 年打击治理“黑广播”“伪基站”情况。

工信部数据显示，2022 年，各地无线电管理机构联合公安、广电等部门持续深入开展打击治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪工作，全年共查处“黑广播”违法犯罪案件 990 起（案件数较 2021 年同比下降 42%），查处“伪基站”违法犯罪案件 5 起，协助公安部门侦办“GoIP”电信诈骗案件 4 起；缴获各类“黑广播”“伪基站”“GoIP”等无线电发射设备 1008 台（套），有效维护了空中电波秩序和人民群众生命财产安全。

▲ 图源：工业和信息化部网站

工信部表示，随着打击治理“黑广播”“伪基站”违法犯罪力度不断加大，监测定位查找技术能力手段不断提升，群众防范意识不断增强，各级无线电管理机构查处的“黑广播”“伪基站”案件数量已呈逐年下降趋势。查处的“黑广播”案件数已从 2018 年的全年 2251 起下降至 2022 年的 990 起；查处的“伪基站”案件数从 2018 年的 282 起下降至 2022 年的 5 起，已呈零星偶发态势。

工信部指出，但与此同时，由于“黑广播”违法设备日趋小型化、智能化、移动化，且违法犯罪分子开始通过人机分离、夜间广播、切换频率，或将“黑广播”架设地点向高山密林转移等方式实现逃避打击，无线电管理机构发现、甄别、定位和处置的难度也在不断增大。

下一步，工业和信息化部无线电管理局（国家无线电办公室）将指导各地无线电管理机构进一步完善工作机制，提升技术手段，加强协同配合，继续保持对“黑广播”“伪基站”违法犯罪行为的高压严打态势，营造安全有序的电波秩序。