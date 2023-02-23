龙芯中科：从未开展任何民间集资活动

IT之家 2 月 23 日消息，今日龙芯中科在官方公众号发布声明称，从未开展任何民间集资活动。

声明称，近期，龙芯中科技术股份有限公司接到公众反映，网络中出现不法分子发布的虚假信息、假冒公司名义，实施涉嫌诈骗的活动。对此，龙芯中科严正声明称：公司从未开展任何民间集资活动，同时强烈谴责任何假冒公司名义实施诈骗的违法行为。

龙芯中科还表示，请广大投资者、消费者和社会公众提高警惕，注意识别风险，对于来历不明的链接、二维码等，不要轻信，谨防上当受骗。

今年 1 月，龙芯中科集中发布消息称，LoongArch 技术路线信息化产品中标国内多地重要项目，涉及教育、运营商、能源、交通、医疗等领域。包括在雄安云计算中心项目中入围 70 多台 3C5000 四路服务器，入围某通信运营商桌面笔记本电脑及台式机电脑产品集中采购项目等。

IT之家附声明全文：

近期，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公众反映，网络中出现不法分子发布的虚假信息、假冒公司名义，实施涉嫌诈骗的活动。对此，公司严正声明：

一、公司从未开展任何民间集资活动。公司从未发布过民间理财产品和相关的 APP、网络链接等方面的信息，未授权任何个人或机构开展上述业务，也不会发布此类信息。

二、公司强烈谴责任何假冒公司名义实施诈骗的违法行为。为保护广大群众的财产安全，公司已就相关方假冒公司名义实施涉嫌诈骗的行为联系公安部门处理，并向公安部网络违法犯罪举报网站举报，并且保留对以任何方式假冒公司名义、损害公司名誉的机构或个人追究法律责任的权利。

三、请广大投资者、消费者和社会公众提高警惕，注意识别风险，对于来历不明的链接、二维码等，不要轻信，谨防上当受骗。如遇诈骗行为可向公安机关报案。

同时请公众通过以下的公司官方渠道查询并获取相关信息：

网站

http://www.loongson.cn

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龙芯中科

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