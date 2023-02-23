《英雄联盟》13.4 版本更新：全新小队聊天，支持“自我静音”

IT之家 2 月 23 日消息，《英雄联盟》今日更新 13.4 版本，带来 28 项平衡调整，此外《英雄联盟》团队加入了 / muteself (自我静音) 和 /deafen (隔音) 功能。

据官方介绍，小队聊天是一个全新的聊天频道，让你能够与预匹配的队友进行聊天。

聊天频道将指示谁能看到你的消息。聊天控制台现在会在聊天栏的左侧显示接收你的消息的聊天频道。你可以使用指令或 [tab] 键在不同频道之间切换，并在设置中更改哪些频道对你开放。为了快速访问小队聊天，您可以输入 / party、/pt 或 / p 指令。接收的小队聊天消息将在消息前显示 [小队]。小队聊天将是新玩家的默认聊天设置。

官方称，全新的 / muteself 和 /deafen 指令将在游戏内生效。《英雄联盟》团队看到有玩家使用自动聊天滥用检测和静音功能来进行自我静音，这是对该系统的滥用。如果玩家确实希望使用这个功能，《英雄联盟》团队将为玩家提供自我静音的方法，而无需使用不当语言。

●/muteself 会阻止你使用文字聊天，并通知其他玩家你已将自己静音。你可以再次输入 / muteself 来解除。

●/deafen 会阻止你使用文本聊天，并阻止你接收其他玩家的聊天信息，这也将通知其他玩家你已将自己静音。你可以再次输入 / deafen 来解除。

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