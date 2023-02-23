韦伯太空望远镜发现“本不应存在”星系，可能颠覆人类认知

2 月 23 日消息，美国国家航空航天局（NASA）的詹姆斯・韦伯太空望远镜最近发现了一组“本不应该存在”的巨大星系，这些在早期宇宙就形成的星系却和银河系一样成熟，可能会改变人类对宇宙的理解。

据悉，科学家用韦伯太空望远镜观察到宇宙大爆炸后大约 5 亿到 7 亿年形成的一组大质量星系，当时宇宙的年龄只有如今的 3%。但这些星系中的恒星质量是太阳的 100 亿倍，其中一个星系中的恒星质量可能是太阳的 1000 亿倍。

科学家们总共发现了 6 个类似星系，它们可能会改变人类对宇宙中星系起源的认识。科学家们将这些星系称为“宇宙规则的破坏者”，它们与 99% 的现有宇宙模型存在矛盾。

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新研究中检测到的恒星质量比科学家之前认为的要大 100 倍。他们说，这样的星系本不应该在宇宙诞生后这么短的时间内就变得这么大。

宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学助理教授乔尔・莱亚（Joel Leja）对来自这些星系的光进行建模。他在一份声明中说，“这些天体的质量比任何人想象的都要大得多。”

“我们本以为在这个时间点上只会发现微小年轻的婴儿星系，但却在以前被认为是宇宙黎明的时分发现了和我们银河系一样成熟的星系。”

如果这些星系能被进一步证实，就意味着人类对早期宇宙演变历史的认识可能是错误的，星系演变比人类认识到的要快得多。这就需要改变既往宇宙模型，或者改变人类对星系起源的理解。

莱亚说：“我们是第一次观测早期宇宙，也不知道我们会发现什么。”“事实证明，我们发现了一些意想不到的东西，它实际上给科学界带来了问题，让有关早期星系形成的整个推测受到了质疑。”

但科学家们警告说，星系的遥远距离和年龄意味着他们还不能绝对确定观测目标到底是什么。他们推测，有些可能是超大质量黑洞，但同时发现 6 个黑洞似乎不太可能，其中一些很可能是真的星系。

这项新研究的合著者、科罗拉多大学博尔德分校天体物理学助理教授埃里卡・尼尔森（Erica Nelson）说：“即使这些观测目标中有一个是真实存在的星系，也将挑战我们对宇宙学的理解极限。”

研究人员说，即使是其他天体也会令人震惊。尼尔森说：“另一种可能性是，这些是一种不同类型的奇怪物体，比如微弱的类星体，但也会很有趣。”

韦伯望远镜的这些新发现可以通过拍摄星系光谱图像来证实，也有助于更好地确认它们距离有多远以及到底是由什么组成的，从而让科学家们了解它们的样子以及到底有多大。