联发科推出员工持股计划，将补贴个人购买额的 50%

IT之家 2 月 23 日消息，联发科正式推出员工持股补助计划，员工可以自行选择每月从工资中支出 3000、6000 或 9000 元等三个不同的金额，并由公司再提供额外 50% 的资助，用以交付信托专户购买并长期持有公司股票。只要员工在购买股票后满足了公司规定的 6 年期限，就可以全数领回支出金额和公司提供的补助所购买的股票，并获得相应的股息。

据了解，联发科技此举旨在吸引和留住优秀人才，而这也是该公司首次推出此类员工股权计划。员工可以选择每月支出的金额，联发科技将提供额外 50% 的补助金额用于购买公司股票。例如，如果员工每月支出 9000 元，则联发科技将再提供 4500 元的补助。

如果员工满足公司规定的 6 年期限后，支出的金额和公司提供的补助所购买的股票都可以全数领回。如果员工在此期限内离职或需要提前领回资金，则公司提供的补助所购买的股票将按比例计算。不过，员工自己支出所购买的股票可以全数领回。

IT之家注意到，员工股权计划在许多企业中已经得到广泛应用。以台积电为例，其员工可以从月薪中支出最高 20% 的金额，并自行承担股票总额的 85%，公司提供其余 15% 的资助，相当于员工可以以八五折的价格购买公司的股票。而台积电的员工持股计划没有卖出限制。