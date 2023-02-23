Excel 快速核对两个表格，找不同技巧分享

原文标题：《快速核对两个表格，找出不同之处。》

给你两个表格，你如何才能快速地核对它们，找出不同的数据内容？今天，就针对这一问题，给大家分享几种有效且简单的方法。

1、两列数据对比

两列数据核对，找出不同数据。

选择两列数据，按下「F5」键，进入「定位条件」，勾选「行内容差异单元格」确定即可。

核对出来的结果，我们可以看看。

2、突出显示不同单元格所在行

两个表格对比，突出显示不同单元格所在行。

Sheet1 和 Sheet2 两个表格，我们来对比一下。点击「数据」-「排序和筛选」-「高级」，“列表区域”中选择“Sheet1”中表格。“列表区域”中选择“Sheet2”中的表格，确定。然后，将所有数据加上颜色，最后显示单元格。

最终结果。

3、凸显不同数据单元格

核对两个表格，突显不相同单元格。

选择 Sheet1 中数据，进入「开始」-「样式」-「条件格式」-「新建规则」-「只为包含以下内容的单元格设置格式」，在「介于」中设为「不等于」，后面的区域选择“Sheet2”中的第一个单元格，然后将“绝对引用”改成“相对引用”。点击「格式」-「填充」，设置一种颜色，确定即可。

最终结果如下：

4、核对并显示对比结果

通过函数公式来核对两个表格。

这里，我们核对 Sheet1 和 Sheet2 中的表格，在 Sheet3 中使用函数公式，然后填充到其他单元格。

=IF(Sheet1!A1<>Sheet2!A1, "Sheet1:"&Sheet1!A1&" vs Sheet2:"&Sheet2!A1,"")

最终结果如下，在 Sheet3 中会将 Sheet1 和 Sheet2 表格不同数据的内容，详情会展现在单元格中，如：「Sheet1:XX vs Sheet2:XXX」，我们可以更方便的去查看并对比这些结果。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪