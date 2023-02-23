国资委：加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入

IT之家 2 月 23 日消息，IT之家从国新办官方网站获悉，在今日上午举行的新闻发布会上，国资委主任张玉卓表示，中央企业在科技创新方面可以用两个词，一个是“成果辉煌”，一个是“任重道远”。

成果方面，过去这些年在这几个方面取得了一大批重大科技成果。一是基础前沿领域贡献了一批原创成果。包括载人航天、热核聚变、北斗导航、深海探测、500 米口径球面射电望远镜这些领域，这都是世界一流水平的原创成果。二是为建设现代化经济体系注入科技动能。主要是围绕产业链来部署创新链，以关键核心技术推动产业向中高端攀升，5G 通信率先规模化运用，去年重大进展包括时速 600 公里的高速磁浮试验样车下线。在高端材料方面，碳纤维万吨级的 48K 大丝束碳纤维生产线投产，C919 大飞机验证交付，还有一批高性能的装备，推动中国制造向中国创造转变。三是为维护我国科技安全、能源安全提供了重要支撑。在一些战略必争领域积极布局“卡脖子”紧迫性技术，填补了一批科技空白，像高温气冷堆核电站示范工程，深海一号生产储油平台，F 级 50MW 重型燃气轮机，都取得了一些重大成果。四是为人民群众享受最新科技成果提供了有力保障。加快种业、高端医疗设备等领域的攻关，在抗击新冠肺炎疫情当中，我们从零起步，紧急研制口罩机、压条机等急需设备，全力做好检测试剂、疫苗等研制供应，这是成果辉煌。

与此同时，张玉卓还讲到了“任重道远”。“和先进的科技强国相比，我们的科技还存在着一定的差距。中央企业在破解‘卡脖子’技术难题方面，还有很大的潜力。科技决定着企业的未来，也决定着未来的企业。面向未来，我们将准确把握中央企业在我国科技创新全局中的战略地位，巩固优势、补上短板、紧跟前沿，强化企业科技创新主体地位，着力打造创新型国有企业。”

张玉卓指出，主要是在三个方面着力，一是在“卡脖子”关键核心技术攻关上不断实现新突破。包括打造原创技术策源地，高质量推进关键核心技术攻关，加大对传统制造业改造、战略性新兴产业，也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，提升基础研究和应用基础研究的能力。二是在提高科技研发投入产出效率上不断实现新突破。进一步优化投入结构，突出科技产出、科技成果、科技转化、科技产业，构建以实效为导向的科技创新工作体系，健全成果转移转化机制，加速技术迭代升级，建立更加有效的科技成果收益分享机制，让科技成果有市场、让科研人员有回报。三是在增强创新体系效能上不断实现新突破。更大范围、更深程度参与国家科技创新决策，强化重大工程牵引，用好国家实验室、创新联合体等平台，支持有条件的企业整合转制科研院所、应用类科研单位，组建行业研究院，引领产学研的深度融合。