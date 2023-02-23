史上首次：消息称苹果选定立讯精密帮助其开发旗下首款 AR 头显

IT之家 2 月 23 日消息，据日经亚洲报道，苹果公司选择了中国供应商立讯精密来帮助开发其期待已久的增强现实设备，这是苹果首次将全新类别的设备交给中国供应商开发。

据五位知情人士透露，立讯精密已经接管了位于上海的 AR 开发团队，该团队之前由台湾地区的和硕拥有。

这是中国科技供应商的一个里程碑。在过去的几十年里，苹果一直依靠富士康等台湾地区供应商帮助其开发第一代新产品系列。

长期为苹果组装 iPhone 的和硕是第一个帮助苹果开发 AR 设备的供应商，但这方面的合作在四年里时断时续。一位了解情况的供应链高管告诉日经亚洲，和硕公司多年来一直在生产微软的 Hololens 混合现实头显，但对苹果的 AR 计划持怀疑态度，并逐渐退出该项目，专注于汽车和服务器等其他应用。

四位消息人士告诉日经亚洲，另一方面，立讯精密希望在尽可能多的领域从苹果那里抢到更多业务。该公司经过多年发展，已成为苹果公司最重要的中国供应商，并已帮助其制造 iPhone、Apple Watch 和 AirPods。

此外，富士康也在帮助苹果的 AR 项目。四位消息人士说，富士康将致力于平行开发更便宜的苹果第二代 AR 设备，富士康的重点将是实现大规模生产的自动化和提高生产性能，以帮助苹果降低整体成本。

苹果对增强现实技术抱有很高的期望，并正在全面挖掘其供应链，以使其设备获得成功。三位人士说，苹果最重要的两家供应商 —— 台积电和索尼，已经被选中为该设备开发 micro OLED 显示屏。据日经亚洲此前报道，这些显示屏的部分开发工作已经在苹果位于台湾地区北部的秘密园区进行。

micro OLED 显示技术被用于军用护目镜，而且非常昂贵。每个 micro OLED 显示屏的价格为 150 美元（IT之家备注：当前约 1035 元人民币），一个 AR 设备需要一对这样的屏幕。作为对比，6.1 英寸的 iPhone 14 中使用的 OLED 显示屏价格约为 55 至 60 美元。

此外，消息人士称，根据目前的开发流程，一个 12 英寸的晶圆只能产生几十个这样的 micro OLED 显示屏芯片。分析师称，显示技术和芯片的成本可能会将苹果的 AR 头显的零售价推高到 3000-5000 美元。

“苹果的第一代 AR 设备将非常昂贵，只能吸引那些热情的科技极客或高端客户，”一位熟悉此事的高管称，“但苹果希望在平行开发的第二代设备中把价格降到更实惠的价格，就像高端 Mac 电脑一样，并希望能吸引更大的用户群。”

台湾地区经济研究院的科技供应链分析师邱世芳说，中国供应商过去是苹果供应链中的后来者，立讯精密涉足新产品的开发，表明该公司对苹果的重要性越来越大。这位分析师说，在全球经济放缓和通货膨胀上升的情况下，苹果的 AR 设备（第一代可能很昂贵）是否会成为热门产品，还有待观察。

截至IT之家发稿，苹果和立讯精密还未对此作出回应。