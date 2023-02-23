DxOMark 公布三星 Galaxy S23 Ultra 手机屏幕成绩：仅次于 iPhone 14 Pro 机型，排在第三

IT之家 2 月 23 日消息，国外评测机构 DxOMark 在近日更新的博文中，公布了三星 Galaxy S23 Ultra 屏幕和音频成绩。其中屏幕得分为 148 分，仅次于两款 iPhone 14 Pro 机型，排在第三；音频得分为 140 分，排在第 17 位。

IT之家将 Galaxy S23 Ultra 屏幕评测主要优缺点翻译如下：

优点：

在大部分光线环境下具备良好的可读性

整体视频体验非常好

在大多数照明条件下具有良好的色彩保真度

缺点：

闪频值低，夜间阅读亮度过高

在太阳光下，彩色内容缺乏细节差别

室内照明条件下缺乏细节和亮度

Galaxy S23 Ultra 音频评测主要优缺点翻译如下

播放优点：

整体性能非常好

低音部分深沉而有力

所有音量都相当稳定的音色和动态性能

播放缺点：

音量步长（volume steps）不一致

考虑到设备尺寸，声场应该要更宽

录音优点：

整体音色表现不错

良好且非常自然的音频变焦（audio zoom）

通过主摄像头和自拍的视频非常有效地降低风噪

录音缺点：