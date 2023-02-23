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DxOMark 公布三星 Galaxy S23 Ultra 手机屏幕成绩：仅次于 iPhone 14 Pro 机型，排在第三

2023/2/23 12:09:11 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 2 月 23 日消息，国外评测机构 DxOMark 在近日更新的博文中，公布了三星 Galaxy S23 Ultra 屏幕和音频成绩。其中屏幕得分为 148 分，仅次于两款 iPhone 14 Pro 机型，排在第三；音频得分为 140 分，排在第 17 位。

IT之家将 Galaxy S23 Ultra 屏幕评测主要优缺点翻译如下：

优点：

  • 在大部分光线环境下具备良好的可读性

  • 整体视频体验非常好

  • 在大多数照明条件下具有良好的色彩保真度

缺点：

  • 闪频值低，夜间阅读亮度过高

  • 在太阳光下，彩色内容缺乏细节差别

  • 室内照明条件下缺乏细节和亮度

Galaxy S23 Ultra 音频评测主要优缺点翻译如下

播放优点：

  • 整体性能非常好

  • 低音部分深沉而有力

  • 所有音量都相当稳定的音色和动态性能

播放缺点：

  • 音量步长（volume steps）不一致

  • 考虑到设备尺寸，声场应该要更宽

录音优点：

  • 整体音色表现不错

  • 良好且非常自然的音频变焦（audio zoom）

  • 通过主摄像头和自拍的视频非常有效地降低风噪

录音缺点：

  • 使用备忘录应用程序过程中，风噪有点敏感

  • 带录音机应用程序的轻微金属高音

  • 在所有录音场景下普遍缺乏 brightness

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关键词：Galaxy S23

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