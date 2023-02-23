小米 13 Ultra 手机保护壳曝光：搭载巨大圆形相机模组

IT之家 2 月 23 日消息，小米 13 和小米 13 Pro 国际版预计将在 MWC 2023 期间发布。然而，小米 13 系列家族显然缺少“Ultra”更旗舰型号。小米 CEO 雷军近期表示不会有小米 13S 系列，但尚未提及到超大杯的小米 13 Ultra 何时到来。

小米 12S Ultra 是在 2022 年 7 月发布，下一代的小米 13 Ultra 已经有了迹象。今天 techgoing 曝光了小米 13 Ultra 的保护壳，显示搭载了巨大的圆形相机模组。整体上设计语言延续了小米 12S Ultra 手机。上面拥有众多孔洞。

保护壳图片与此前爆料的小米 13 Ultra 渲染图有相似之处。

小米 13 Ultra 手机预计将于今年 3 月或 4 月推出，主打特性将是徕卡影像。根据此前爆料，全新的小米 13 Ultra 将采用一块三星 2K E6 曲面屏，搭载骁龙 8 Gen 2 芯片。将保留采用索尼 1 英寸 IMX989 主传感器，但会增加新的稳定功能。后置四个摄像头都支持自动对焦，而且还将有 dToF（IT之家注：全称为 direct Time-of-Flight，直接飞行时间）激光雷达传感器。