联想 GeekPro G5000 游戏本确认定位低于拯救者 7000P 系列，号称“价格更亲民”

IT之家 2 月 23 日消息，联想今年将推 GeekPro G5000 系列游戏本，这是联想在国内推出的一个全新系列产品。根据官方的解答，GeekPro G5000 游戏本定位将低于 7000P 系列游戏本。

根据联想最新的产品计划，游戏电竞本的定位从高到低分别为：

9000K（旗舰电竞本）

9000P 至尊版 / 9000P（专业电竞本）9000X（轻薄电竞本）

7000P（超能电竞本）

GeekPro G5000（高性能电竞本）

联想拯救者官方表示，GeekPro G5000 拥有“一样强大的品质和体验，更亲民的价格”。

联想拯救者官方还称，GeekPro G5000 游戏本和之前的拯救者 Y7000 完全不是同一产品。

联想 GeekPro 品牌此前用于台式机，其定位大概在商用主机和游戏主机之间。今年，联想将 GeekPro 品牌用在了游戏本产品上，预计该系列将搭载 13 代酷睿 + RTX 4050 显卡，价格会比拯救者系列稍低一些。

联想官方已公布了 GeekPro G5000 游戏本的真机图，IT之家发现，该机的 A 面采用了 Lenovo 的 Logo，没有拯救者的 Y 字 logo，其他地方采用了类似拯救者系列的设计语言。