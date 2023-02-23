网易 2022 年第四季度营收 254 亿元同比增长 4%，研发投入创新高

IT之家 2 月 23 日消息，网易今日发布 2022 年第四季度及全年财报。2022 年度，网易总营收 965 亿元；非公认会计准则下，归属于公司股东的持续经营净利润 228 亿元。其中，Q4 营收 254 亿元，同比增长 4%；非公认会计准则下，归属于公司股东的持续经营净利润 48 亿元。

IT之家摘录网易 Q4 重点数据如下：

网易 2022 全年研发投入超过 150 亿元，占比营收 15.6%。其中，Q4 研发投入 41 亿元，创下历史新高。

网易 CEO 丁磊表示：

我们在 2022 年实现了稳健增长，主要由于游戏的持续流行以及我们产品和服务范围的扩大，在第四季度的营收总额达到了 254 亿元人民币。

我们专注于旗舰游戏和新游戏，在 2022 年，通过多样化和不断增长的游戏内容吸引了更多玩家。例如，《蛋仔派对》代表了我们在休闲游戏领域的重大突破。新增加的内容进一步扩大了并使我们的用户群多样化，增强我们强大的游戏组合。我们很高兴向更广泛的人群推出更多新游戏，我们相信这将为未来的稳健增长铺平道路。