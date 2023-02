IT之家 2 月 23 日消息,《灌篮高手 The First SLAM DUNK》内地定档 4 月 20 日,官方今日发布预热海报和预热视频。

动画电影《灌篮高手 The First SLAM DUNK》改编漫画《灌篮高手》,由井上雄彦担任导演和编剧,主演包括仲村宗悟、笠间淳、木村昴、神尾晋一郎、三宅健太等。该影片已于 2022 年 12 月 3 日在日本上映。

《灌篮高手 The First SLAM DUNK》将以宫城良田为主线,讲述湘北高中 VS 山王工业的比赛。