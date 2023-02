宏碁 Acer One 10（2023）平板电脑通过美国 FCC 认证：搭载联发科 MT8768 芯片，后置双摄

IT之家 2 月 23 日消息,宏碁 10.1 英寸平板电脑 Acer One 10 将迎来 2023 款升级,具体型号为 Acer One 10(T9-1212L),已通过美国 FCC 认证。Acer One 10 系列近年来更新较慢,已升级到 Android 12 系统。

宏碁 Acer One 10 (2023) 搭载八核 2.0GHz 联发科 MT8768 芯片(IT之家注:采用 ARM Cortex-A53 核心),配备 4GB DDR4 内存和 64GB 存储空间,支持 1TB 存储扩展。

宏碁 Acer One 10 (2023) 采用 10.1 英寸的 1920x1200 分辨率 IPS 显示屏,带有 5MP 前置摄像头和立体声扬声器。

在背面,宏碁 Acer One 10 首次采用双摄像头。主摄像头为 13MP,副摄像头像素未知。端口包括用于耳机的 3.5 毫米音频插孔和 USB-C 端口。

这款平板电脑将更加便携,厚度为 7.6mm,重量 450 克。还将支持可选的键盘。

其他配置包括 Wi-Fi 5、BT5.0 和 5000mAh 电池容量,电池续航时间 7 小时。

宏碁 Acer One 10 (2023) 型号至少会有 4GLTE 版本,将在特定市场以相对较低的价格提供 4G 平板电脑。