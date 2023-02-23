《生化危机》之父三上真司即将离开 B 社

IT之家 2 月 23 日消息，日本电子游戏制作人、游戏设计师和游戏监督三上真司即将从 B 社离职，他被外界称为“生化危机之父”和“恐怖游戏之父”。

据外媒 TrueAchievements 获得的消息，在发给 ZeniMax 全公司的邮件中，B 社开发部高级副总裁 Todd Vaughn 宣布，三上真司即将离开 Tango Gameworks。

Vaughn 表示：“三上真司是 Tango 12 年来的创意领导者和支持年轻开发者的导师，他参与了工作室一些著名游戏的开发，包括《恶灵附身》、《幽灵线：东京》和《Hi-Fi Rush》。”

IT之家简单梳理了一下三上真司的游戏开发经历：

三上真司于 1990 年毕业后入职卡普空，并带领卡普空第四开发部创造了知名的《生化危机》系列游戏，于 2005 年从卡普空离职，随后与稻叶敦志、神谷英树三人创办了“白金工作室”的前身。 2010 年，三上真司在完成《完全征服》游戏开发后再次离职，自行创办了 Tango 工作室，该工作室同年被 B 社母公司 ZeniMax Media 收购，后改名 Tango Gameworks。 三上真司在 Tango Gameworks 任职超 12 年，在此期间开发了《恶灵附身》系列和广受好评的节奏动作游戏 《Hi-Fi Rush》等。

目前尚不清楚三上真司的下一步计划，不过作为业内知名的游戏制作人，还是希望他能继续推出亮眼作品。