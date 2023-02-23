小米 12S Ultra 手机推送 MIUI 14.0.10.0 新版本：后置相机新增 2X 快捷变焦

IT之家 2 月 23 日消息，据IT之家网友反馈，小米 12S Ultra 手机推送 MIUI 14 新版本 14.0.10.0.TLACNXM，下载包大小为 911MB，本次更新了谷歌安全补丁 (2023#01)，提升系统安全性；相机新增拍照、录像、文档模式后置 2X 快捷变焦。

下面是更新内容：

系统

修复公司门户应用无法使用问题

更新谷歌安全补丁 (2023#01)，提升系统安全性

相机

新增拍照、录像、文档模式后置 2X 快捷变焦

下面是相机界面 UI 前后对比：

今年 1 月初，小米雷军称小米 12S Ultra 全年预计销量已提前卖完，小米公司河南省分公司总经理王腾表示小米 12S Ultra 已基本收尾。

小米 12S 系列于 2022 年 7 月发布，包括小米 12S、小米 12S Pro 和小米 12S Ultra 三款手机，全系搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，更有徕卡专业光学镜头、徕卡原生双画质等。

小米 12S Ultra 在影像方面配备徕卡专业光学镜头，首发索尼 IMX989，1 英寸大底专业主摄，支持 OIS 光学防抖。此外，小米 12S Ultra 配备 48MP 超广角（IMX586，等效 13mm）+48MP 潜望长焦（IMX586，5x / 120x，等效 120mm）。