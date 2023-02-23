一加 Ace 2 天玑版手机通过国内认证：快充降至 80W，搭载天玑 9000

IT之家 2 月 23 日消息，一加 Ace 2 天玑版手机此前已得到多次曝光，预计搭载联发科天玑 9000 处理器，3 月发布。

近日，这款新机已通过市场监管总局的强制性产品认证，型号为 PHP110，认证显示配有 80W 快充，而非此前骁龙版的 100W。

这款新机预计将很快推出，一加中国区总裁李杰今日发布预热海报“王牌兔，王牌 Two”，也就是有第二款 Ace 2，暗示已经很明显了。

爆料称，一加 Ace 2 天玑版型号为 PHP110，采用 6.74 英寸 1.5K 居中单孔柔性直屏，分辨率为 2772×1240，支持高频调光，搭载天玑 9000 处理器，最高配备 16GB 内存，后置 6400 万像素主摄，同时辅以 800 万超广角和 200 万微距摄像头。

▲ 一加 Ace 2

从配置来，这款一加 Ace 2 新成员将处理器换成了联发科天玑 9000，影像规格也有所降低，定位应该低于一加 Ace 2，IT之家小伙伴们可以期待一波。

天玑 9000 采用台积电 4nm 工艺，CPU 部分由 1+3+4 三丛集架构组成，超大核是 Cortex X2，主频突破 3.0GHz，是联发科去年主打的一款旗舰芯片。

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