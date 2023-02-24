《森林之子》（抢先体验版）现已上线 Steam 平台，目前 90% 好评

IT之家 2 月 24 日消息，恐怖生存游戏《森林》续作《森林之子》（抢先体验版）现已上线 Steam 平台。这款游戏目前评价为特别好评，好评率达 90%，同时在线玩家人数达到了 26 万 9563 人。

《森林之子》是开发商 Endnight Games 的 2014 年发行的《森林》的续作，前作《森林》是一款生存恐怖游戏，任务是让玩家在充满变异体的小森林中生存。玩家可以建造庇护所和武器，以保护自己免受森林中可怕生物的侵害。

前作《森林》是一款生存恐怖游戏，任务是让玩家在充满变异体的小森林中生存。玩家可以建造庇护所和武器，以保护自己免受森林中可怕生物的侵害。

从 Steam 公布的配置需求来看，玩家想要体验游戏需要 12GB 的内存以及最低 GeForce GTX 1060 3GB 或是 AMD Radeon RX 570 4GB 的显卡配置。

最低配置：

操作系统：64 位 Windows 10

处理器：INTEL CORE I5-8400 或 AMD RYZEN 3 3300X

内存：12 GB RAM

显卡：NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 或 AMD Radeon RX 570 4GB

DirectX 版本：11

存储空间：需要 20GB 可用空间

附注事项：推荐用 SSD



推荐配置：

操作系统：64 位 Windows 10

处理器：INTEL CORE I7-8700K 或 AMD RYZEN 5 3600X

内存：16 GB RAM

显卡：NVIDIA GeForce 1080Ti 或 AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX 版本：11

存储空间：需要 20GB 可用空间

附注事项：推荐用 SSD

游戏介绍：

你被派到了一座孤岛上，寻找一位失踪的亿万富翁，结果却发现自己深陷被食人生物占领的炼狱之地。你需要制作工具和武器、建造房屋，倾尽全力生存下去，无论独自一人还是与朋友一起 —— 一切尽在这款新推出的开放世界恐怖生存模拟游戏中。 恐怖生存模拟游戏 体验彻头彻尾的自由，用你希望的方式探索世界。你自己决定要做什么、要去哪里，以及怎样才最有利于活下去。不会有 NPC 咆哮着命令你，或者给你分配你根本不想完成的任务。下命令的人是你自己，你的命运由你做主。 对抗恶魔 进入一个危机四伏的世界，对抗各式各样的变种生物。有的看起来和人类别无二致，有的却绝非来自凡间。带上手枪、斧头、电击棒等武器，保护你自己，还有你在乎的人。 建造和制作 感受每一次互动；劈柴生火，使用斧头砍出窗户和地板，建造一间小木屋，或是一栋海滨小楼，一切由你决定。 四季交替 在春天和夏天里从小溪中捕捉新鲜的鲑鱼。收集和保存肉类为寒冬时光作准备。你在这座岛上并不孤单，因此，在冬日来临、食物和资源匮乏之际，你不会是唯一想要饱餐一顿的人。 合作游玩 一个人求生，或者和朋友一同面对。分享物品，并一起构筑防御。带上储备物资，上天入地探索这座孤岛。

IT之家附 Steam 链接：点此前往。