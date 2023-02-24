【IT之家评测室】石头分子筛洗烘一体机 H1 评测：首发分子筛低温烘干技术，开辟烘干第三种技术路线

如今洗烘一体机已经成为越来越多家庭的选择，作为国内智能清洁领域的领军品牌，石头科技在近期也推出了旗下的首款洗烘一体机产品 —— 石头分子筛洗烘一体机 H1，这也是石头继自清洁扫拖机器人、扫地机器人、手持无线吸尘器之外的全新品类。
伴随着石头分子筛洗烘一体机 H1 的发布，石头几乎实现了智能清洁领域产品的全覆盖。
石头分子筛洗烘一体机 H1 的发布，也承载着石头科技多年来在智能清洁领域的思考，不同于市面上洗烘一体机主流的冷凝式和热泵式烘干方案，石头科技选择了第三种技术路线 —— 行业首创了分子筛低温烘干技术。
写在评测前：
洗烘一体机知识小科普
市面上洗烘一体机主要分为冷凝式、热泵式两个烘干技术方案，冷凝式是风通过加热装置进行烘干，可以简单理解为“吹风机”吹干；热泵式则是在冷凝式的基础上加入了压缩机等设备，通过冷凝器以及蒸发器循环冷暖气体进行烘干，后者成本要更高。
冷凝式则多存在于洗烘一体机领域内，由于通过高温持续加热衣物，对衣物有一定损伤；而热泵式洗烘一体机具备低温烘干，效果优良，能效出色，更适合高端衣物处理，但定价相对高昂，基本是普遍过万。
那么石头 H1 的“分子筛低温烘干技术”又是何方神圣？
所谓分子筛低温烘干，其实可以分为“分子筛”、“低温烘干”两部分来理解。
据官方资料，“分子筛”是一种铝硅酸盐，空宽骨架结构让其具有良好的物理吸附能力，也就是物理学中常说的“范德华力”，并且其晶体腔具有很强的极性和库仑场，对极性分子 (如水) 和不饱和分子表现出很强的吸附能。
分子筛低温烘干又是怎样的工作原理呢？
同样来自官方资料显示，石头 H1 采用了双循环风路设计，首先是烘干风路，通过分子筛快速吸附衣服上的水分；还原风路，水分从分子筛中排出，分子筛的吸水能力重新得到恢复，循环往复，实现低温高效的烘干效果。
优势呢？
相较于传统的冷凝式烘干机，石头 H1 分子筛低温烘干技术的优势在于“低温”，且烘干速度更快；
与同样主打“低温”烘干的热泵洗烘一体机相比，石头 H1 的优势体积更小，且烘干工作时的噪音更低，更重要的是，与售价普遍过万的热泵式相比，石头 H1 还有相对更低的入手门槛。
得益于这种“低温”烘干优势，石头 H1 能够避免高温对衣物的纤维及色彩的损伤，远离缩水、褪色、变薄的烦恼，并且还带来了独有的羊毛真丝烘干体验。
当然，对于我们消费者而言，这种枯燥无味的工作原理并不太关心，真正决定消费者能否掏钱包的，还是要看效果。
接下来，IT之家将针对这款产品带来全面的评测体验，一起深究石头科技的首款洗烘一体机，能否让你心甘情愿地掏钱包。
一、设计篇
石头分子筛洗烘一体机 H1 采用了传统的洗烘一体设计，配色方面提供了太空灰、冰川白两种选择，IT之家拿到的是太空灰版本。
该配色整体为银灰配色，造型较为简约大气，可以自然地融入到不同家装风格的环境中。
IT之家也针对不同风格的家装环境进行了搭配拍摄。
比如嵌入式安装浅色家装中，石头分子筛洗烘一体机 H1 偏灰调的设计在一众白色家居中并不突兀，深邃的滚筒玻璃门以及一体式设计的控制面板，反而让整个家居环境多了一些科技潮流感。
在深色家装环境中，IT之家选择了自由摆放式的安装。
可以看到，在深色的墙壁和家具中，石头分子筛洗烘一体机 H1 也做到了视觉上的“融合”，对不同风格、颜色的家装非常“友好”。
由于采用了洗烘一体设计，石头 H1 还具备更小的占地面积，无论是放在阳台还是洗手间都不是问题，毕竟少一点“公摊面积”，就是省了一笔大钱。
接下来一起来看看石头 H1 的细节设计，先从顶部说起。
石头 H1 采用了纯黑色的镜面控制面板设计，搭配淡金色的包围，有种智能手机息屏美学的设计感。
面板左侧是石头的 logo，底部采用了拉手设计，拉开之后是洗衣液和柔顺剂填充口。
洗涤剂储液盒容量分别为洗衣液 580ml 和柔顺剂 420ml，官方实验室数据，两天一次的使用频率，约可使用一个月，同时你也可以通过左侧的“控制面板”开启或关闭自动投放功能。
此外，H1 的精准投放可精确到 1ml，实现更精准的科学配比洗涤剂。
右侧则是彩色的 LED 控制屏，你可以通过洗衣机上方的触控屏，直接进行操作，比如选择不同的洗衣模式等等。
在工作过程中，此时这块屏幕会显示工作状态，包括洗涤模式，剩余时间，以及洗涤污渍模式等等。
来到 H1 的中部，硕大的黑色玻璃门质感十足，右上角金色包围略微凸起了一部分，上面印有淡淡的“designed by roborock”的字样，这里也是开启玻璃门的把手区域。
在玻璃门的两侧，分别印有 10 年 DD 直驱电机质保以及 1 级能耗的标签。
作为石头首款洗烘一体机，H1 也“理所当然”的搭载了 DD 直驱变频电机。
公开资料显示，DD 直驱变频电机采用磁悬浮直接驱动，和传统的皮带电机相比，DD 直驱变频电机直接作用于内筒，用电机直接带动洗涤装置，使电机效能达到普通洗衣机的 2 至 3 倍。
此外，由于没有皮带与皮带轮等部件，DD 直驱变频电机能够进一步减少摩擦和振动，相对来说噪声更小、振动更小，以及高能效、寿命长等一系列优势。
行业上 DD 电机基本都是 10 年质保。
打开玻璃门，可以看到滚筒内部。
经过实测，石头 H1 的取衣口直径为 300mm，桶内直径 510mm，拥有 72L 筒容积大空间，支持 12kg 洗涤大容量以及 7kg 烘干大容量。
在滚筒的右上方内测，还有一个智能感应筒灯，洗衣机运行中，轻触屏幕常亮程序按键，筒灯自动点亮。
再往下，机身右下方是一个过滤器盖，按动即可向下弹出，用于内部排水泵清洁。
二、基础清洁能力实测
据官方数据，石头 H1 72L 筒容积大空间能够一次性清洁 5 套四件套，或者是 5 件羽绒服，或者 60 件衬衫，又或者 60 件 T 恤，或者 20 条牛仔裤。
12kg 洗涤容量在整个行业来看也属于“大容量”范围了。
IT之家做了简单的测试，首先准备了 1 件厚外套、1 件厚款冲锋衣、4 条大号浴巾、2 条小号毛巾以及 1 条大号围巾、卫衣衬衣牛仔裤各 1 条。
这些待洗衣物，摆放洗衣机上方时，所占地空间如下图所示：
石头 H1 的大“肚量”轻松承下了这些衣物，在洗涤过程中，也是毫无压力。
基础清洁能力测试方面，IT之家也做了简单的测试。
为了更符合消费者的日常洗衣习惯，我们选择同时将白衬衣、毛圈浴巾、白色纯棉外套以及毛绒外套、毛绒玩具等衣物进行清洁 + 烘干，并且选择了“标准”洗衣模式，烘干模式为“特干”，洗涤次数为 2 次，洗涤温度为 30°C，整个洗衣过程为 2 小时 53 分钟。
首先是具代表性的白色衬衫，在洗涤之前，我们模拟了日常脏污情况，在白色衬衫的左键部分撒上了油性酱汁，右键部分撒上了可口可乐，领口部分同样有肉眼可见的污渍，上述污渍均晾干后，再进行洗涤。
洗涤前后对比：
如图所示，左侧一大片明显的油渍，经过一段时间的洗涤已经完全不见，未留下一丁点的“曾来过”的痕迹，效果十分令人满意，而由于穿过一段时间导致泛黄的白衬衣，经过洗涤后，也变得洁白了起来。
右侧故意撒上的可乐渍也已经消失不见，再经过“标准”洗后，衬衣衣领、衣领内侧的污渍都已经消失不见，衬衣变得洁白如新。
由此证明，这些日常的污渍对于石头 H1 来说，这不算什么大问题。
接下来再来简单测试一下石头 H1 的烘衣效果。
H1 提供了包括微干、普通、超干三种烘干模式，IT之家选择了超干模式。
据官方描述，该烘干模式可将衣物完全烘透，耗时最长，最为干爽，用于换季储藏，减少褶皱，防潮防霉。
如下图 GIF 所示，经过烘干后的浴巾，拿出之后已经处于完全干燥状态，柔软蓬松，衣物纤维得到了充分的伸展。
在测试前，IT之家还测量了浴巾叠起来的高度，然后再与烘干后叠起来的高度对比。
通过下图可以看到，洗涤前高度在 7-8CM 左右，而烘干后高度在 8-9CM 左右，由此证明浴巾已经完全处于干燥、蓬松状态。
同样是经过超干模式烘干后的毛绒外套，外面的一层仿兔绒已经变得蓬松和柔顺。
IT之家同样也测试了这件毛绒外套洗涤烘干前后的高度，通过对比图可以看到，测试前后高度基本一致，都在 8CM 左右。
接着IT之家又来测试了一下这件毛绒外套测试前后的重量，如图所示，测试前重量为 457g，而烘干结束后，重量为 456g，比洗涤前还轻了 1g，这同样可以证明石头 H1 不俗的烘干效果。
对于经常处于梅雨季的朋友来说，石头 H1 的分子筛低温烘干技术确实有用。
当然，对于任何一台洗烘一体机而言，烘干衣物都是分内的事情，但如何把“烘干”这件事做得更好，就全凭自己的本事了。
得益于与热泵同样的低温烘干（50℃±3°C）优势，以及 RR 洗烘算法，石头 H1 带来了“羊毛真丝烘干”能力，并且获得了中家院羊毛真丝洗烘双认证，主打洗后不易变形、缩水、褪色。
接下来，IT之家也将针对这个特性进行实际测试，看看效果究竟如何。
三、羊毛真丝测试
众所周知，羊毛类衣物往往会存在水洗缩水的问题，很多羊毛衣服甚至只要过一遍水，就能从“L 码”瞬间变身“S 码”，更何况烘干时的高温，也会对羊毛造成不可逆损伤。
而石头 H1 的“羊毛洗烘”具备护衣烘、减少缩水起球等优势。为了验证上述效果，在测试前后，IT之家均测量了衣服的重量、厚度，以及胸围、下摆的长度，以验证是否存在缩水问题。
IT之家选择了一件 100% 纯羊毛的开衫作为测试，选择羊毛洗烘模式，温度设置为常温，漂洗次数为 1 次，超干模式。
洗涤 + 烘干预计时间为 2 小时 56 分钟，其中洗涤在 40 分钟左右，而烘干则在 2 小时左右。
如下图所示，洗涤前这件开衫的胸围为 44.7CM 左右，洗涤烘干后再次测量胸围为 44.5CM 左右，考虑到测试误差（羊毛开衫本身就具备弹性和延伸性），这 0.2CM 的差别几乎可以忽略不计。
下摆测试前的长度在 39.8CM，测试后的长度为 39.6CM，同样有 0.2CM 左右的误差。
不过，烘干后羊毛开衫叠起的高度则增高了些许，这证明经过烘干后，羊毛纤维已经得到了充分舒展。
由于每次的叠法并不能保证百分百的一致，所以上述测试只能作为一个简单的参考，由此简单证明经过石头 H1 的洗烘之后，这件羊毛开衫并没有夸张的缩水问题。
测试前后的重量同样验证了上述说法，测试前，重量为 520g，测试后，重量为 517g，仅有 3g 的误差同样可以忽略不计。由此证明，石头 H1 确实有出色的羊毛洗烘能力，虽不敢保证一定不缩水，但至少“缩水”程度也算得上是微乎其微的。
石头 H1 主打低温洗烘，所以IT之家也通过热成像进行了简单测试。
需要强调的是，由于无法精准测量烘干工作时桶内的具体温度情况，因此IT之家选择了测量筒外温度情况，以及烘干工作完成后，第一时间打开筒盖，测量衣物的温度情况。
如上图所示，在羊毛烘干工作中，外壳最高温度始终没有超过 28.9°C，不同于其它烘干机工作时略“烫手”的外壳，石头 H1 的外壳甚至谈不上“余温”，而打开盖后，衣服的最高温度也仅为 33°C，刚烘干完的羊毛开衫蓬松柔软，洗衣液的香味扑鼻而来，且没有任何的湿气和潮湿感，这种感觉就像是刚刚被上午的阳光晒过一样，可以直接穿到身上。
作为对比，在标准洗烘模式下（非羊毛洗烘），H1 的外壳的最高温可以达到 38.8°C 左右，手感略有余热，而打开盖后最高温为 47.3°C。
通过对比可以直观的感受到，石头 H1 在羊毛烘模式下，确实有着相当不俗的“低温护衣”优势。
除了羊毛之外，IT之家也简单测试了真丝洗护能力。
这条蚕丝围巾在经过真丝洗烘模式后，呈现出了丝绸制品该有的光泽度，而通过手机的显微镜头拍摄，可以看到真丝相对脆弱的纤维结构在测试前后并没有明显变化。
四、噪声震动实测
判断一款洗衣机用料是否扎实、高端，最直观的一个方式，就是工作时产生的噪声大小。
由于没有压缩机，并且采用了直驱变频的 DD 电机，因此理论上讲，石头 H1 在这部分是具备很大优势的。
先来讲一下笔者的主观感受，在洗衣过程中，石头 H1 产生的唯一“噪音”，就是衣服翻滚和水流声，包括电机运转的声音几乎完全听不到，静音表现非常出色。
IT之家通过分贝仪，对 H1 进行了噪声测试。
在室内 50dB 上下的噪声环境下，靠近 H1 洗涤工作时的舱门，此时噪声也仅为 52dB，相当于微风吹过耳朵的声音，基本可以忽略不计。
石头 H1 脱水时的噪音也不算大，在电机 1400 转的甩动下，其噪声也仅仅在 57.6dB 左右，如果身边有人和你谈话，或者是刷刷手机短视频，都可以“冲淡”石头 H1 脱水时产生的噪声。
除了噪声之外，H1 脱水高速旋转时的震动也非常小，笔者把一杯水放在机身上方，可以看到水面只有轻微的波动，而水杯则是纹丝不动。
烘干时，石头 H1 的工作噪声还是存在的，主要是风机带来的风啸声，经过实测为 59dB，仍未超过 60dB。
在白天情况下，这个声音不算太明显，基本可以被周围的环境音抵消掉，但是如果安静的夜晚，烘干声音还是比较明显的，有点类似于客厅风扇一档、二挡左右的声音。
如果你把它放在阳台上，晚上卧室关门，基本就听不到了。
五、App 及其它体验
石头 H1 提供了 25 种智能洗烘程序，能够根据衣物重量、材质自动进行洗涤时间、水位及洗涤转速的调整。
其中面板包括标准、快速，除菌螨，羊毛、空气洗、APP 自定义、家纺、羽绒，丝绸、漂 + 脱、单脱水、筒自洁在内的 12 个洗涤程序。
你可以通过洗衣机上方的触控屏，直接进行操作，比如选择不同的洗衣模式等等。在工作过程中，此时这块屏幕会显示工作状态，包括洗涤模式、剩余时间等等。
整体的操作比较简单，基本不需要特别查看说明书就能上手操作，学习成本较低。
下载石头 App，绑定设备后，你会看到这款洗衣机更为详细的功能菜单，以及操作选项，还可以远程控制、查看工作状态等。
在 App 内，你还可以选择棉麻、婴童、防过敏、运动、夜间、新衣、衬衣、化纤、内衣、强力、轻柔、换季、暖衣等等模式。
上文讲到过，两次测试过程均长达 2 小时左右，是不是时间有点长了？其实这也是包括了烘干的时间，并且通过 RR 洗烘算法，设备会根据衣物的分量，自行判断清洁时间。
你也可以选择“快速”洗烘模式，最快可一小时完成洗烘。也可以选择各种不同的洗衣模式，比如快速洗、除菌螨、家纺、羽绒、婴童等等，又或者是单脱水、漂 + 脱，又或者是单独的洗涤、烘干等等。
其他体验方面，石头 H1 还支持整机多维除菌，包括水解银离子 + 巴氏杀菌 + 管道 / 内筒烘干 + 抗菌门垫 + 门喷淋，实现全面抑菌洗护。
在“健康”程序中，还可选择除菌螨、防过敏、空气洗、90℃筒自洁，更适合肌肤敏感人群。
以除菌螨模式为例，石头 H1 会以 60℃水温的洗涤模式下去除螨虫。筒自洁模式则可将筒内洗涤水温加热至 60/90℃（默认 60℃），利用洗衣机的高速运转带动水流 360° 旋转将污垢冲刷掉。
石头 H1 还支持毛絮过滤自清洁系统，这也是传统冷凝式洗烘一体机所不具备的优势，也不用像热泵烘干机那样每周手动清理滤网。
石头的毛絮过滤自清洁系统是完全“自清洁”的，省去了手动的麻烦，这部分时间原因，就不演示了。
断电记忆功能也很不错，在笔者测试过程中，还真遇到了一次断电情况，但很快恢复来电后，石头 H1 无需任何操作，依旧延续之前的程序模式进行工作。
写在最后：
在笔者看来，更严谨地去评价石头分子筛洗烘一体机 H1 这款产品，那么是一定要和市面上的冷凝式、热泵式洗烘一体机进行对比。
相较于同价格的冷凝式洗烘一体机，石头 H1 的烘干效果更好，效率更高，低温护衣能力更强，效果已经可以媲美热泵式洗烘一体机。而与定价更高的热泵式洗烘一体机相比，同等效率下，石头 H1 可以做到更小的体积，以及更低的购买门槛。
所以说，石头 H1 首发的分子筛低温烘干技术，并非是要代替冷凝式或热泵式，而是在这两者之间提供了一个更优的选择。
石头 H1 的发布，不敢说是对洗烘一体机市场的一次革命，但是，它至少给了消费者第三种选择，并且无论是从体验和洗烘效果，还是消费者最关心的定价方面，接下里它都是一个很难绕开的选择。
显然，石头进入洗烘一体机市场，并不是一次贸然的举动，而是带着它长久以来智能科技领域的观察和思考的。
回到产品本身，石头 H1 设计保持了石头科技一贯极简、大方的美学水准，洗烘功能体验全面，特别是低温烘干方面优势明显。如果你对高端护衣有一定的追求，如果你面对售价高昂的热泵式洗烘一体机迟迟不能下手的时候，那么不妨来看看这款石头 H1，相信带给你的体验，一定是“物超所值”的。