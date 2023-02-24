【IT之家评测室】石头分子筛洗烘一体机 H1 评测：首发分子筛低温烘干技术，开辟烘干第三种技术路线

如今洗烘一体机已经成为越来越多家庭的选择，作为国内智能清洁领域的领军品牌，石头科技在近期也推出了旗下的首款洗烘一体机产品 —— 石头分子筛洗烘一体机 H1，这也是石头继自清洁扫拖机器人、扫地机器人、手持无线吸尘器之外的全新品类。

伴随着石头分子筛洗烘一体机 H1 的发布，石头几乎实现了智能清洁领域产品的全覆盖。

石头分子筛洗烘一体机 H1 的发布，也承载着石头科技多年来在智能清洁领域的思考，不同于市面上洗烘一体机主流的冷凝式和热泵式烘干方案，石头科技选择了第三种技术路线 —— 行业首创了分子筛低温烘干技术。

写在评测前：

洗烘一体机知识小科普

市面上洗烘一体机主要分为冷凝式、热泵式两个烘干技术方案，冷凝式是风通过加热装置进行烘干，可以简单理解为“吹风机”吹干；热泵式则是在冷凝式的基础上加入了压缩机等设备，通过冷凝器以及蒸发器循环冷暖气体进行烘干，后者成本要更高。

冷凝式则多存在于洗烘一体机领域内，由于通过高温持续加热衣物，对衣物有一定损伤；而热泵式洗烘一体机具备低温烘干，效果优良，能效出色，更适合高端衣物处理，但定价相对高昂，基本是普遍过万。

那么石头 H1 的“分子筛低温烘干技术”又是何方神圣？

所谓分子筛低温烘干，其实可以分为“分子筛”、“低温烘干”两部分来理解。

据官方资料，“分子筛”是一种铝硅酸盐，空宽骨架结构让其具有良好的物理吸附能力，也就是物理学中常说的“范德华力”，并且其晶体腔具有很强的极性和库仑场，对极性分子 (如水) 和不饱和分子表现出很强的吸附能。

分子筛低温烘干又是怎样的工作原理呢？

同样来自官方资料显示，石头 H1 采用了双循环风路设计，首先是烘干风路，通过分子筛快速吸附衣服上的水分；还原风路，水分从分子筛中排出，分子筛的吸水能力重新得到恢复，循环往复，实现低温高效的烘干效果。

优势呢？

相较于传统的冷凝式烘干机，石头 H1 分子筛低温烘干技术的优势在于“低温”，且烘干速度更快；

与同样主打“低温”烘干的热泵洗烘一体机相比，石头 H1 的优势体积更小，且烘干工作时的噪音更低，更重要的是，与售价普遍过万的热泵式相比，石头 H1 还有相对更低的入手门槛。

得益于这种“低温”烘干优势，石头 H1 能够避免高温对衣物的纤维及色彩的损伤，远离缩水、褪色、变薄的烦恼，并且还带来了独有的羊毛真丝烘干体验。

当然，对于我们消费者而言，这种枯燥无味的工作原理并不太关心，真正决定消费者能否掏钱包的，还是要看效果。

接下来，IT之家将针对这款产品带来全面的评测体验，一起深究石头科技的首款洗烘一体机，能否让你心甘情愿地掏钱包。

一、设计篇

石头分子筛洗烘一体机 H1 采用了传统的洗烘一体设计，配色方面提供了太空灰、冰川白两种选择，IT之家拿到的是太空灰版本。

该配色整体为银灰配色，造型较为简约大气，可以自然地融入到不同家装风格的环境中。

IT之家也针对不同风格的家装环境进行了搭配拍摄。

比如嵌入式安装浅色家装中，石头分子筛洗烘一体机 H1 偏灰调的设计在一众白色家居中并不突兀，深邃的滚筒玻璃门以及一体式设计的控制面板，反而让整个家居环境多了一些科技潮流感。

嵌入式安装

在深色家装环境中，IT之家选择了自由摆放式的安装。

可以看到，在深色的墙壁和家具中，石头分子筛洗烘一体机 H1 也做到了视觉上的“融合”，对不同风格、颜色的家装非常“友好”。

由于采用了洗烘一体设计，石头 H1 还具备更小的占地面积，无论是放在阳台还是洗手间都不是问题，毕竟少一点“公摊面积”，就是省了一笔大钱。

自由摆放安装

接下来一起来看看石头 H1 的细节设计，先从顶部说起。

石头 H1 采用了纯黑色的镜面控制面板设计，搭配淡金色的包围，有种智能手机息屏美学的设计感。

面板左侧是石头的 logo，底部采用了拉手设计，拉开之后是洗衣液和柔顺剂填充口。

洗涤剂储液盒容量分别为洗衣液 580ml 和柔顺剂 420ml，官方实验室数据，两天一次的使用频率，约可使用一个月，同时你也可以通过左侧的“控制面板”开启或关闭自动投放功能。

此外，H1 的精准投放可精确到 1ml，实现更精准的科学配比洗涤剂。

右侧则是彩色的 LED 控制屏，你可以通过洗衣机上方的触控屏，直接进行操作，比如选择不同的洗衣模式等等。

在工作过程中，此时这块屏幕会显示工作状态，包括洗涤模式，剩余时间，以及洗涤污渍模式等等。

来到 H1 的中部，硕大的黑色玻璃门质感十足，右上角金色包围略微凸起了一部分，上面印有淡淡的“designed by roborock”的字样，这里也是开启玻璃门的把手区域。

在玻璃门的两侧，分别印有 10 年 DD 直驱电机质保以及 1 级能耗的标签。

作为石头首款洗烘一体机，H1 也“理所当然”的搭载了 DD 直驱变频电机。

公开资料显示，DD 直驱变频电机采用磁悬浮直接驱动，和传统的皮带电机相比，DD 直驱变频电机直接作用于内筒，用电机直接带动洗涤装置，使电机效能达到普通洗衣机的 2 至 3 倍。

此外，由于没有皮带与皮带轮等部件，DD 直驱变频电机能够进一步减少摩擦和振动，相对来说噪声更小、振动更小，以及高能效、寿命长等一系列优势。

行业上 DD 电机基本都是 10 年质保。

打开玻璃门，可以看到滚筒内部。

经过实测，石头 H1 的取衣口直径为 300mm，桶内直径 510mm，拥有 72L 筒容积大空间，支持 12kg 洗涤大容量以及 7kg 烘干大容量。

在滚筒的右上方内测，还有一个智能感应筒灯，洗衣机运行中，轻触屏幕常亮程序按键，筒灯自动点亮。

再往下，机身右下方是一个过滤器盖，按动即可向下弹出，用于内部排水泵清洁。

二、基础清洁能力实测

据官方数据，石头 H1 72L 筒容积大空间能够一次性清洁 5 套四件套，或者是 5 件羽绒服，或者 60 件衬衫，又或者 60 件 T 恤，或者 20 条牛仔裤。

12kg 洗涤容量在整个行业来看也属于“大容量”范围了。

IT之家做了简单的测试，首先准备了 1 件厚外套、1 件厚款冲锋衣、4 条大号浴巾、2 条小号毛巾以及 1 条大号围巾、卫衣衬衣牛仔裤各 1 条。

这些待洗衣物，摆放洗衣机上方时，所占地空间如下图所示：

石头 H1 的大“肚量”轻松承下了这些衣物，在洗涤过程中，也是毫无压力。

基础清洁能力测试方面，IT之家也做了简单的测试。

为了更符合消费者的日常洗衣习惯，我们选择同时将白衬衣、毛圈浴巾、白色纯棉外套以及毛绒外套、毛绒玩具等衣物进行清洁 + 烘干，并且选择了“标准”洗衣模式，烘干模式为“特干”，洗涤次数为 2 次，洗涤温度为 30°C，整个洗衣过程为 2 小时 53 分钟。

首先是具代表性的白色衬衫，在洗涤之前，我们模拟了日常脏污情况，在白色衬衫的左键部分撒上了油性酱汁，右键部分撒上了可口可乐，领口部分同样有肉眼可见的污渍，上述污渍均晾干后，再进行洗涤。

洗涤前后对比：

油渍：洗涤前、洗涤后

可乐渍：洗涤前、洗涤后

衣领污渍：洗涤前、洗涤后

如图所示，左侧一大片明显的油渍，经过一段时间的洗涤已经完全不见，未留下一丁点的“曾来过”的痕迹，效果十分令人满意，而由于穿过一段时间导致泛黄的白衬衣，经过洗涤后，也变得洁白了起来。

右侧故意撒上的可乐渍也已经消失不见，再经过“标准”洗后，衬衣衣领、衣领内侧的污渍都已经消失不见，衬衣变得洁白如新。

由此证明，这些日常的污渍对于石头 H1 来说，这不算什么大问题。

接下来再来简单测试一下石头 H1 的烘衣效果。

H1 提供了包括微干、普通、超干三种烘干模式，IT之家选择了超干模式。

据官方描述，该烘干模式可将衣物完全烘透，耗时最长，最为干爽，用于换季储藏，减少褶皱，防潮防霉。

如下图 GIF 所示，经过烘干后的浴巾，拿出之后已经处于完全干燥状态，柔软蓬松，衣物纤维得到了充分的伸展。

在测试前，IT之家还测量了浴巾叠起来的高度，然后再与烘干后叠起来的高度对比。

通过下图可以看到，洗涤前高度在 7-8CM 左右，而烘干后高度在 8-9CM 左右，由此证明浴巾已经完全处于干燥、蓬松状态。

高度对比：洗涤前、烘干后

同样是经过超干模式烘干后的毛绒外套，外面的一层仿兔绒已经变得蓬松和柔顺。

IT之家同样也测试了这件毛绒外套洗涤烘干前后的高度，通过对比图可以看到，测试前后高度基本一致，都在 8CM 左右。

高度对比：洗涤前、烘干后

接着IT之家又来测试了一下这件毛绒外套测试前后的重量，如图所示，测试前重量为 457g，而烘干结束后，重量为 456g，比洗涤前还轻了 1g，这同样可以证明石头 H1 不俗的烘干效果。

重量对比：洗涤前、烘干后

对于经常处于梅雨季的朋友来说，石头 H1 的分子筛低温烘干技术确实有用。

当然，对于任何一台洗烘一体机而言，烘干衣物都是分内的事情，但如何把“烘干”这件事做得更好，就全凭自己的本事了。

得益于与热泵同样的低温烘干（50℃±3°C）优势，以及 RR 洗烘算法，石头 H1 带来了“羊毛真丝烘干”能力，并且获得了中家院羊毛真丝洗烘双认证，主打洗后不易变形、缩水、褪色。

接下来，IT之家也将针对这个特性进行实际测试，看看效果究竟如何。

三、羊毛真丝测试

众所周知，羊毛类衣物往往会存在水洗缩水的问题，很多羊毛衣服甚至只要过一遍水，就能从“L 码”瞬间变身“S 码”，更何况烘干时的高温，也会对羊毛造成不可逆损伤。

而石头 H1 的“羊毛洗烘”具备护衣烘、减少缩水起球等优势。为了验证上述效果，在测试前后，IT之家均测量了衣服的重量、厚度，以及胸围、下摆的长度，以验证是否存在缩水问题。

IT之家选择了一件 100% 纯羊毛的开衫作为测试，选择羊毛洗烘模式，温度设置为常温，漂洗次数为 1 次，超干模式。

洗涤 + 烘干预计时间为 2 小时 56 分钟，其中洗涤在 40 分钟左右，而烘干则在 2 小时左右。

如下图所示，洗涤前这件开衫的胸围为 44.7CM 左右，洗涤烘干后再次测量胸围为 44.5CM 左右，考虑到测试误差（羊毛开衫本身就具备弹性和延伸性），这 0.2CM 的差别几乎可以忽略不计。

胸围对比：洗涤烘干前（左）、后（右）

下摆测试前的长度在 39.8CM，测试后的长度为 39.6CM，同样有 0.2CM 左右的误差。

下摆对比：洗涤烘干前（左）、后（右）

不过，烘干后羊毛开衫叠起的高度则增高了些许，这证明经过烘干后，羊毛纤维已经得到了充分舒展。

高度对比：洗涤烘干前（左）、后（右）

由于每次的叠法并不能保证百分百的一致，所以上述测试只能作为一个简单的参考，由此简单证明经过石头 H1 的洗烘之后，这件羊毛开衫并没有夸张的缩水问题。

重量对比：洗涤烘干前（左）、后（右）

测试前后的重量同样验证了上述说法，测试前，重量为 520g，测试后，重量为 517g，仅有 3g 的误差同样可以忽略不计。由此证明，石头 H1 确实有出色的羊毛洗烘能力，虽不敢保证一定不缩水，但至少“缩水”程度也算得上是微乎其微的。

石头 H1 主打低温洗烘，所以IT之家也通过热成像进行了简单测试。

需要强调的是，由于无法精准测量烘干工作时桶内的具体温度情况，因此IT之家选择了测量筒外温度情况，以及烘干工作完成后，第一时间打开筒盖，测量衣物的温度情况。

羊毛洗烘模式下温度：洗烘工作开始 1 小时、洗烘 2 小时、洗烘结束

如上图所示，在羊毛烘干工作中，外壳最高温度始终没有超过 28.9°C，不同于其它烘干机工作时略“烫手”的外壳，石头 H1 的外壳甚至谈不上“余温”，而打开盖后，衣服的最高温度也仅为 33°C，刚烘干完的羊毛开衫蓬松柔软，洗衣液的香味扑鼻而来，且没有任何的湿气和潮湿感，这种感觉就像是刚刚被上午的阳光晒过一样，可以直接穿到身上。

作为对比，在标准洗烘模式下（非羊毛洗烘），H1 的外壳的最高温可以达到 38.8°C 左右，手感略有余热，而打开盖后最高温为 47.3°C。

标准洗烘模式下温度：洗烘 1 小时、洗烘结束

通过对比可以直观的感受到，石头 H1 在羊毛烘模式下，确实有着相当不俗的“低温护衣”优势。

除了羊毛之外，IT之家也简单测试了真丝洗护能力。

这条蚕丝围巾在经过真丝洗烘模式后，呈现出了丝绸制品该有的光泽度，而通过手机的显微镜头拍摄，可以看到真丝相对脆弱的纤维结构在测试前后并没有明显变化。

真丝纤维结构：洗烘前、后（色差为围巾不同部位的颜色）

四、噪声震动实测

判断一款洗衣机用料是否扎实、高端，最直观的一个方式，就是工作时产生的噪声大小。

由于没有压缩机，并且采用了直驱变频的 DD 电机，因此理论上讲，石头 H1 在这部分是具备很大优势的。

先来讲一下笔者的主观感受，在洗衣过程中，石头 H1 产生的唯一“噪音”，就是衣服翻滚和水流声，包括电机运转的声音几乎完全听不到，静音表现非常出色。

IT之家通过分贝仪，对 H1 进行了噪声测试。

在室内 50dB 上下的噪声环境下，靠近 H1 洗涤工作时的舱门，此时噪声也仅为 52dB，相当于微风吹过耳朵的声音，基本可以忽略不计。

洗涤时噪音

石头 H1 脱水时的噪音也不算大，在电机 1400 转的甩动下，其噪声也仅仅在 57.6dB 左右，如果身边有人和你谈话，或者是刷刷手机短视频，都可以“冲淡”石头 H1 脱水时产生的噪声。

甩干时噪音

除了噪声之外，H1 脱水高速旋转时的震动也非常小，笔者把一杯水放在机身上方，可以看到水面只有轻微的波动，而水杯则是纹丝不动。

甩干工作时震动情况

烘干时，石头 H1 的工作噪声还是存在的，主要是风机带来的风啸声，经过实测为 59dB，仍未超过 60dB。

烘干时噪音

在白天情况下，这个声音不算太明显，基本可以被周围的环境音抵消掉，但是如果安静的夜晚，烘干声音还是比较明显的，有点类似于客厅风扇一档、二挡左右的声音。

如果你把它放在阳台上，晚上卧室关门，基本就听不到了。

烘干时噪音

五、App 及其它体验

石头 H1 提供了 25 种智能洗烘程序，能够根据衣物重量、材质自动进行洗涤时间、水位及洗涤转速的调整。

其中面板包括标准、快速，除菌螨，羊毛、空气洗、APP 自定义、家纺、羽绒，丝绸、漂 + 脱、单脱水、筒自洁在内的 12 个洗涤程序。

你可以通过洗衣机上方的触控屏，直接进行操作，比如选择不同的洗衣模式等等。在工作过程中，此时这块屏幕会显示工作状态，包括洗涤模式、剩余时间等等。

整体的操作比较简单，基本不需要特别查看说明书就能上手操作，学习成本较低。

下载石头 App，绑定设备后，你会看到这款洗衣机更为详细的功能菜单，以及操作选项，还可以远程控制、查看工作状态等。

在 App 内，你还可以选择棉麻、婴童、防过敏、运动、夜间、新衣、衬衣、化纤、内衣、强力、轻柔、换季、暖衣等等模式。

上文讲到过，两次测试过程均长达 2 小时左右，是不是时间有点长了？其实这也是包括了烘干的时间，并且通过 RR 洗烘算法，设备会根据衣物的分量，自行判断清洁时间。

你也可以选择“快速”洗烘模式，最快可一小时完成洗烘。也可以选择各种不同的洗衣模式，比如快速洗、除菌螨、家纺、羽绒、婴童等等，又或者是单脱水、漂 + 脱，又或者是单独的洗涤、烘干等等。

其他体验方面，石头 H1 还支持整机多维除菌，包括水解银离子 + 巴氏杀菌 + 管道 / 内筒烘干 + 抗菌门垫 + 门喷淋，实现全面抑菌洗护。

在“健康”程序中，还可选择除菌螨、防过敏、空气洗、90℃筒自洁，更适合肌肤敏感人群。

以除菌螨模式为例，石头 H1 会以 60℃水温的洗涤模式下去除螨虫。筒自洁模式则可将筒内洗涤水温加热至 60/90℃（默认 60℃），利用洗衣机的高速运转带动水流 360° 旋转将污垢冲刷掉。

石头 H1 还支持毛絮过滤自清洁系统，这也是传统冷凝式洗烘一体机所不具备的优势，也不用像热泵烘干机那样每周手动清理滤网。

石头的毛絮过滤自清洁系统是完全“自清洁”的，省去了手动的麻烦，这部分时间原因，就不演示了。

断电记忆功能也很不错，在笔者测试过程中，还真遇到了一次断电情况，但很快恢复来电后，石头 H1 无需任何操作，依旧延续之前的程序模式进行工作。

写在最后：

在笔者看来，更严谨地去评价石头分子筛洗烘一体机 H1 这款产品，那么是一定要和市面上的冷凝式、热泵式洗烘一体机进行对比。

相较于同价格的冷凝式洗烘一体机，石头 H1 的烘干效果更好，效率更高，低温护衣能力更强，效果已经可以媲美热泵式洗烘一体机。而与定价更高的热泵式洗烘一体机相比，同等效率下，石头 H1 可以做到更小的体积，以及更低的购买门槛。

所以说，石头 H1 首发的分子筛低温烘干技术，并非是要代替冷凝式或热泵式，而是在这两者之间提供了一个更优的选择。

石头 H1 的发布，不敢说是对洗烘一体机市场的一次革命，但是，它至少给了消费者第三种选择，并且无论是从体验和洗烘效果，还是消费者最关心的定价方面，接下里它都是一个很难绕开的选择。

显然，石头进入洗烘一体机市场，并不是一次贸然的举动，而是带着它长久以来智能科技领域的观察和思考的。

回到产品本身，石头 H1 设计保持了石头科技一贯极简、大方的美学水准，洗烘功能体验全面，特别是低温烘干方面优势明显。如果你对高端护衣有一定的追求，如果你面对售价高昂的热泵式洗烘一体机迟迟不能下手的时候，那么不妨来看看这款石头 H1，相信带给你的体验，一定是“物超所值”的。